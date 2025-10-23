Подписаться на рассылку
Ремонт гаджетов
Ремонт гаджетов

«Умер» телефон? Не заряжается? Разбит экран? Решим сегодня!

Срочно нужен мастер, который сделает все быстро и качественно? Вы его нашли! Мы специализируемся на ремонте, который не терпит отлагательств.

Обращайтесь к нам, и вы получите:

Диагностику по фото/сообщению — сразу поймете, что случилось.

Срочный ремонт в приоритете — часто в день обращения.

Вызов мастера на дом/в офис — вам не нужно никуда ехать.

Спеццена: Замена заднего стекла iPhone — 80$.

Не ждите чуда, просто позвоните! Джонни говорит на английском и французском и с радостью вам поможет.

📱 Звоните  +1 (514) 715-0726

Контакты

Телефон
+1 (514) 715-0726

Сервис

