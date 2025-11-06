Подписаться на рассылку
Центр массотерапии и косметологии
Центр массотерапии и косметологии

Творение женской красоты в самом сердце Монреаля

Твоя точка сбора красоты в самом сердце Монреаля

Забудьте о поисках идеального косметолога, мастера маникюра и массажиста по всему городу. Мы создали место, где ваша красота — это целостный образ.

✨ Идеальная кожа благодаря микроиглам (микрониделинг), инновационной светотерапии Micro Kyranт и алмазной микродермабразии.
✨ Безупречный маникюр с покрытием Shellac, который сохраняет безупречный вид до 3-х недель.
✨ Соблазнительный взгляд с роскошными ресницами премиум-бренда ELLIPS (Европа).
✨ Идеальные контуры и коррекция фигуры на профессиональном LPG-аппарате.
✨ Массаж для глубокого расслабления и тонуса.
✨ Собственный бизнес или новое хобби? Освойте искусство наращивания на наших авторских курсах!

Ваш путь к уверенности в себе начинается здесь:
📍 Адрес: 50 Rue Saint Paul Ouest, Montreal (рядом со Старым Портом)
📞 Запись: 514 946-6836

Центр массотерапии и косметологии — где каждая деталь работает на вашу привлекательность.

Контакты

Адрес
50 Rue Saint-Paul Ouest, Montréal, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 946-6836

Карта

50 Rue Saint-Paul Ouest, Montréal, Квебек, Канада
