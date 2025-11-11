Танцевальная студия «Let’s Dance» для детей и подростков в Монреале
Description
Танцевальная студия "Let's Dance" для детей и подростков в Монреале! От классики до хип-хопа
Ваш ребенок обожает двигаться под музыку? Мечтает уверенно танцевать на праздниках или хочет стать частью дружной команды?
Танцевальная студия "Let's Dance" открывает дверь в захватывающий мир танца для детей и подростков!
Мы не просто учим движениям — мы раскрываем потенциал, воспитываем грацию и уверенность в себе, дарим радость движения и настоящих друзей.
Почему выбирают нас?
-
Широкий выбор направлений: Каждый найдет танец по душе!
-
Основы и классика: База современного танца, классическая хореография.
-
Энергия и ритм: Латино-американские танцы, зажигательная Зумба, Cardio Salsa.
-
Модные стили: Street Dance, танцы свободного стиля.
-
Изящество и общение: Танго, вальс, свинг, социальные танцы.
-
-
Профессиональные педагоги: Наши хореографы — это опытные специалисты, которые умеют найти подход к каждому ребенку, создавая поддерживающую и вдохновляющую атмосферу на занятиях.
-
Продуманное разделение по возрасту: Обучение проходит в группах, сформированных с учетом возраста и уровня подготовки:
-
Малыши (4-7 лет): Развиваем чувство ритма, координацию и любовь к танцу в игровой форме.
-
Дети (8-12 лет): Осваиваем базовую технику, работаем над пластикой и готовим первые номера.
-
Подростки (13-16 лет): Углубляем мастерство, изучаем сложные стили, готовимся к выступлениям.
-
Танцы — это не только искусство, но и отличная физическая форма, дисциплина, развитие музыкальности и прекрасный способ раскрепоститься!
Подарите своему ребенку возможность танцевать его жизнь!
Запишитесь на пробное занятие уже сегодня!
Наш адрес: 623 Boul Decarie, Montreal, QC H4L3L2
Телефон для связи: 514-886-8903
Let's Dance? Let's Go!