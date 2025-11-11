Подписаться на рассылку
Танцевальная студия «Let’s Dance» для детей и подростков в Монреале

Танцевальная студия "Let's Dance" для детей и подростков в Монреале! От классики до хип-хопа

Ваш ребенок обожает двигаться под музыку? Мечтает уверенно танцевать на праздниках или хочет стать частью дружной команды?

Танцевальная студия "Let's Dance" открывает дверь в захватывающий мир танца для детей и подростков!

Мы не просто учим движениям — мы раскрываем потенциал, воспитываем грацию и уверенность в себе, дарим радость движения и настоящих друзей.

Почему выбирают нас?

  • Широкий выбор направлений: Каждый найдет танец по душе!

    • Основы и классика: База современного танца, классическая хореография.

    • Энергия и ритм: Латино-американские танцы, зажигательная Зумба, Cardio Salsa.

    • Модные стили: Street Dance, танцы свободного стиля.

    • Изящество и общение: Танго, вальс, свинг, социальные танцы.

  • Профессиональные педагоги: Наши хореографы — это опытные специалисты, которые умеют найти подход к каждому ребенку, создавая поддерживающую и вдохновляющую атмосферу на занятиях.

  • Продуманное разделение по возрасту: Обучение проходит в группах, сформированных с учетом возраста и уровня подготовки:

    • Малыши (4-7 лет): Развиваем чувство ритма, координацию и любовь к танцу в игровой форме.

    • Дети (8-12 лет): Осваиваем базовую технику, работаем над пластикой и готовим первые номера.

    • Подростки (13-16 лет): Углубляем мастерство, изучаем сложные стили, готовимся к выступлениям.

Танцы — это не только искусство, но и отличная физическая форма, дисциплина, развитие музыкальности и прекрасный способ раскрепоститься!

Подарите своему ребенку возможность танцевать его жизнь!

Запишитесь на пробное занятие уже сегодня!

Наш адрес: 623 Boul Decarie, Montreal, QC H4L3L2
Телефон для связи: 514-886-8903

Let's Dance? Let's Go!

