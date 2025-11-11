Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Dinamo
Dinamo

Спортивная Ассоциация «Dynamo» — воспитываем чемпионов

Новое
, ,
, , ,

Description

Здесь зажигается спортивная искра и раскрывается потенциал вашего ребенка!

Приглашаем детей и их родителей стать частью дружной и сильной спортивной семьи «Dynamo».

Мы не просто тренируем — мы воспитываем характер, волю к победе и любовь к активному образу жизни с самого детства.

Наша цель — дать каждому ребенку фундамент для гармоничного развития через лучшие европейские и мировые спортивные методики.

Наши направления:

⚽ ФУТБОЛ (для детей 4-14 лет)

  • Младшие группы (4-6 лет): Развитие координации, ловкости и базовых навыков владения мячом через увлекательные игры. Первые шаги в командном спорте.

  • Старшие группы (7-14 лет): Освоение тактики и техники, участие в турнирах и чемпионатах. Воспитание настоящего командного духа и спортивного соперничества.

  • Уникальный формат: Футбол для родителей с детьми: Совместные тренировки для укрепления семейных уз и активного отдыха. Лучший способ подарить ребенку незабываемые эмоции и личный пример!

🤸 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (для детей 4-13 лет)

  • Основы для малышей: Развитие гибкости, пластичности, чувства ритма и грации. Формирование красивой осанки и уверенности в себе.

  • Профессиональный рост: Постановка сложных элементов, работа с предметами (лента, мяч, обруч), подготовка к соревнованиям. Элегантность, дисциплина и сила духа.

Почему родители выбирают «Dynamo»?

  • 💯 Профессиональные тренеры: Наши специалисты имеют соответствующее образование и опыт работы с детьми. Они не только учат спорту, но и вдохновляют, становясь настоящими наставниками.

  • 🏆 Комплексный подход: Мы делаем акцент на всестороннем развитии: физическая форма, морально-волевые качества и умение работать в команде.

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Сообщество и атмосфера: «Dynamo» — это большая семья, где поддерживают друг друга и вместе радуются успехам.

  • 📍 Удобное расположение: Мы работаем в нескольких районах для вашего удобства: CSL, NDG, Rive-Sud.

Количество мест в секциях ограничено! Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому ребенку, поэтому формируем небольшие группы. Успейте записать вашего будущего чемпиона!

Готовы начать спортивный путь?

📞 Звоните для записи и консультации: +1 (514) 623-2006
✉️ Email: [email protected]
📱 Следите за нашей жизнью в Facebook: https://www.facebook.com/ASDynamo

Dynamo — энергия вашего движения! Откройте мир спорта для всей семьи!

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*