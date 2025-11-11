Рок-студия «Indigo»: музыка, друзья, сцена! Для подростков 12-17
Description
Научим играть рок! Набор в студию "Indigo" для подростков 12-17 лет
Ищешь кружок, где ребенок будет гореть идеями и заведет друзей-единомышленников?
Рок-студия "Indigo" — это место, где рождается музыка!
Мы не просто учим играть на инструментах, мы создаем рок-группы!
Под руководством опытного педагога ваш подросток:
-
Освоит гитару, бас-гитару, ударные, клавишные или вокал.
-
Научится играть в команде и чувствовать ритм.
-
Подготовит программу и выступит на концерте!
Кого мы ждем: ребят и девушек от 12 до 17 лет, как с опытом, так и без.
Не упусти шанс стать звездой сцены!
Звони, чтобы узнать подробности и записаться на пробное занятие.
Телефон для связи: 514-582-5198 (Геннадий)