Рок-студия «Indigo»: музыка, друзья, сцена! Для подростков 12-17

Научим играть рок! Набор в студию "Indigo" для подростков 12-17 лет

Ищешь кружок, где ребенок будет гореть идеями и заведет друзей-единомышленников?

Рок-студия "Indigo" — это место, где рождается музыка!

Мы не просто учим играть на инструментах, мы создаем рок-группы!

Под руководством опытного педагога ваш подросток:

Освоит гитару, бас-гитару, ударные, клавишные или вокал.

Научится играть в команде и чувствовать ритм.

Подготовит программу и выступит на концерте!

Кого мы ждем: ребят и девушек от 12 до 17 лет, как с опытом, так и без.

Не упусти шанс стать звездой сцены!

Звони, чтобы узнать подробности и записаться на пробное занятие.

Телефон для связи: 514-582-5198 (Геннадий)