Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Indigo Рок-студия
Indigo Рок-студия

Рок-студия «Indigo»: музыка, друзья, сцена! Для подростков 12-17

Новое
, ,

Description

Научим играть рок! Набор в студию "Indigo" для подростков 12-17 лет

Ищешь кружок, где ребенок будет гореть идеями и заведет друзей-единомышленников?

Рок-студия "Indigo" — это место, где рождается музыка!

Мы не просто учим играть на инструментах, мы создаем рок-группы!

Под руководством опытного педагога ваш подросток:

  • Освоит гитару, бас-гитару, ударные, клавишные или вокал.

  • Научится играть в команде и чувствовать ритм.

  • Подготовит программу и выступит на концерте!

Кого мы ждем: ребят и девушек от 12 до 17 лет, как с опытом, так и без.

Не упусти шанс стать звездой сцены!

Звони, чтобы узнать подробности и записаться на пробное занятие.

Телефон для связи: 514-582-5198 (Геннадий)

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*