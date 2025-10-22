Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Наталия Дзера
Наталия Дзера

 Профессиональные юридические услуги адвоката Наталии Дзера

Новое
, ,
,

Description

Адвокат Наталия Дзера с 2004 года предоставляет полный спектр юридических услуг в области иммиграционного и корпоративного права.

Членство в Адвокатуре провинции Квебек и Ассоциации адвокатов по иммиграционному праву гарантирует клиентам высочайший уровень квалификации и соответствие строгим профессиональным стандартам.

Ключевые направления практики:

  • Иммиграционное право и гражданство: Полное юридическое сопровождение на всех этапах иммиграционного процесса.

  • Приглашения и семейная иммиграция: Эффективное решение вопросов воссоединения семей.

  • Гуманитарная программа и защита: Экспертная помощь по программам для беженцев и в особых гуманитарных случаях.

  • Семейное право: Упрощённая процедура развода по обоюдному согласию.

  • Апелляции: Консультация и профессиональная помощь в случае отказа иммиграционных властей.

  • Корпоративное право: Регистрация провинциальных компаний в Квебеке.

Мы понимаем, насколько важны для вас эти вопросы. Наша цель — предоставить не просто юридическую услугу, а найти надёжное и перспективное решение для вас и вашей семьи.

Для записи на консультацию свяжитесь с нами:
Телефон: 514-439-3838
Электронная почта: [email protected]

Не оставайтесь с проблемой один на один! Доверьтесь профессионалу.

Карта

Get Directions

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили
Здоровье, медицина
Дети
Знакомства
Уход за внешностью
Недвижимость
Обучение
Досуг
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Переводчики
Страхование
Финансы
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Торонто | Toronto
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Оттава | Ottawa
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*