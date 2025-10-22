 Профессиональные юридические услуги адвоката Наталии Дзера

Адвокат Наталия Дзера с 2004 года предоставляет полный спектр юридических услуг в области иммиграционного и корпоративного права.

Членство в Адвокатуре провинции Квебек и Ассоциации адвокатов по иммиграционному праву гарантирует клиентам высочайший уровень квалификации и соответствие строгим профессиональным стандартам.

Ключевые направления практики:

Иммиграционное право и гражданство: Полное юридическое сопровождение на всех этапах иммиграционного процесса.

Приглашения и семейная иммиграция: Эффективное решение вопросов воссоединения семей.

Гуманитарная программа и защита: Экспертная помощь по программам для беженцев и в особых гуманитарных случаях.

Семейное право: Упрощённая процедура развода по обоюдному согласию.

Апелляции: Консультация и профессиональная помощь в случае отказа иммиграционных властей.

Корпоративное право: Регистрация провинциальных компаний в Квебеке.

Мы понимаем, насколько важны для вас эти вопросы. Наша цель — предоставить не просто юридическую услугу, а найти надёжное и перспективное решение для вас и вашей семьи.

Для записи на консультацию свяжитесь с нами:

Телефон: 514-439-3838

Электронная почта: [email protected]

Не оставайтесь с проблемой один на один! Доверьтесь профессионалу.