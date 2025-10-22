Профессиональные юридические услуги адвоката Наталии Дзера
Description
Адвокат Наталия Дзера с 2004 года предоставляет полный спектр юридических услуг в области иммиграционного и корпоративного права.
Членство в Адвокатуре провинции Квебек и Ассоциации адвокатов по иммиграционному праву гарантирует клиентам высочайший уровень квалификации и соответствие строгим профессиональным стандартам.
Ключевые направления практики:
-
Иммиграционное право и гражданство: Полное юридическое сопровождение на всех этапах иммиграционного процесса.
-
Приглашения и семейная иммиграция: Эффективное решение вопросов воссоединения семей.
-
Гуманитарная программа и защита: Экспертная помощь по программам для беженцев и в особых гуманитарных случаях.
-
Семейное право: Упрощённая процедура развода по обоюдному согласию.
-
Апелляции: Консультация и профессиональная помощь в случае отказа иммиграционных властей.
-
Корпоративное право: Регистрация провинциальных компаний в Квебеке.
Мы понимаем, насколько важны для вас эти вопросы. Наша цель — предоставить не просто юридическую услугу, а найти надёжное и перспективное решение для вас и вашей семьи.
Для записи на консультацию свяжитесь с нами:
Телефон: 514-439-3838
Электронная почта: [email protected]
Не оставайтесь с проблемой один на один! Доверьтесь профессионалу.