Православная церковь Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Description
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
По благословению Архиепископа Оттавского и всей Канады Иринея,
17 июля 2016 года в Verdun был открыт и освящён православный храм
Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
Храм приглашает всех, кто ищет духовную поддержку, молитвенную тишину
и живую православную традицию.
Добро пожаловать – храм открыт для каждого, кто стремится к миру, вере и духовному укреплению.
Здесь вас ждут:
• традиционные православные богослужения
• молитвенная тишина и духовное утешение
• дружеское общение прихожан
• участие в праздниках и таинствах
Настоятель храма:
о. Николай
Адрес:
650, 4e Avenue, Verdun, QC,
Canada, H4G 2Y4
Контакт:
(514) 577-4823 — о. Николай
Сайт:
www.bogoroditsamontreal.com
Добро пожаловать в православный храм, где сохраняются традиция, вера и единение.