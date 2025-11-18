Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Храм Пресвятой Богородицы
Храм Пресвятой Богородицы

Православная церковь Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Новое
,
,

Description

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

По благословению Архиепископа Оттавского и всей Канады Иринея,
17 июля 2016 года в Verdun был открыт и освящён православный храм
Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Храм приглашает всех, кто ищет духовную поддержку, молитвенную тишину
и живую православную традицию.

Добро пожаловать – храм открыт для каждого, кто стремится к миру, вере и духовному укреплению.

Здесь вас ждут:
• традиционные православные богослужения
• молитвенная тишина и духовное утешение
• дружеское общение прихожан
• участие в праздниках и таинствах

Настоятель храма:
о. Николай

Адрес:
650, 4e Avenue, Verdun, QC,
Canada, H4G 2Y4

Контакт:
(514) 577-4823 — о. Николай

Сайт:
www.bogoroditsamontreal.com

Добро пожаловать в православный храм, где сохраняются традиция, вера и единение.

Карта

Get Directions

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия | Tourism, Travel
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*