ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

По благословению Архиепископа Оттавского и всей Канады Иринея,

17 июля 2016 года в Verdun был открыт и освящён православный храм

Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Храм приглашает всех, кто ищет духовную поддержку, молитвенную тишину

и живую православную традицию.

Добро пожаловать – храм открыт для каждого, кто стремится к миру, вере и духовному укреплению.

Здесь вас ждут:

• традиционные православные богослужения

• молитвенная тишина и духовное утешение

• дружеское общение прихожан

• участие в праздниках и таинствах

Настоятель храма:

о. Николай

Адрес:

650, 4e Avenue, Verdun, QC,

Canada, H4G 2Y4

Контакт:

(514) 577-4823 — о. Николай

Сайт:

www.bogoroditsamontreal.com

Добро пожаловать в православный храм, где сохраняются традиция, вера и единение.