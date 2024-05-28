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Перевозки транспортные , недорого , с грузчиками и без грузчиков
Надежные и недорогие транспортные перевозки!
Предлагаю транспортные услуги по всем вашим нуждам:
- Перевозки с грузчиками и без: Выбирайте удобный для вас вариант.
- Маршруты: Монреаль, Торонто, Оттава, Квебек, вся Канада и США.
- Грузовой автомобиль «Форд Транзит»:
- Длина внутри: 285 см (115 инчей)
- Высота дверей: 125 см (49 инчей)
- Высота внутри: 135 см (53 инчей)
- Ширина: 158 см (63 инчей)
Бесплатно предоставляем коробки для переезда!
Звоните: (514) 574-3749
Ваш надежный партнер в перевозках!