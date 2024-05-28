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Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль

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Перевозки транспортные , недорого , с грузчиками и без грузчиков
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Перевозки транспортные , недорого , с грузчиками и без грузчиков

Надежные и недорогие транспортные перевозки!

Предлагаю транспортные услуги по всем вашим нуждам:

  • Перевозки с грузчиками и без: Выбирайте удобный для вас вариант.
  • Маршруты: Монреаль, Торонто, Оттава, Квебек, вся Канада и США.
  • Грузовой автомобиль «Форд Транзит»:
    - Длина внутри: 285 см (115 инчей)
    - Высота дверей: 125 см (49 инчей)
    - Высота внутри: 135 см (53 инчей)
    - Ширина: 158 см (63 инчей)

Бесплатно предоставляем коробки для переезда!

Звоните: (514) 574-3749

Ваш надежный партнер в перевозках!

Контакты

Телефон
+1 514 574-3749

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