Omelchuk
Omelchuk

Нотариальные услуги Me Alexis Omelchuk (Бромонт, Квебек)

,

Me Alexis Omelchuk, LL.B., LL.M. — дипломированный нотариус, предоставляющий полный спектр профессиональных услуг для частных лиц и бизнеса в Бромонте и регионе.

Принимая эстафету в качестве официального cessionnaire du greffe de Me Olga Soutyguina, нотариальная практика Me Omelchuk гарантирует своим клиентам преемственность высочайших стандартов качества и безупречную репутацию.

Ключевые услуги:

  • Недвижимость: юридическое сопровождение покупки, продажи, ипотеки и рефинансирования.

  • Планирование наследства: составление и заверение завещаний, ведение наследственных дел.

  • Семейное право: оформление брачных контрактов (семейных пактов) и соглашений о совместном проживании.

  • Доверенности: составление всех видов доверительных документов.

  • Бизнес-консультации: правовая поддержка компаний и предпринимателей.

Почему выбирают Me Alexis Omelchuk?

  • Экспертиза и образование: Дипломы магистра права (LL.M.) и бакалавра права (LL.B.) являются гарантией глубоких знаний.

  • Многоязычие: Комфортное общение и полное взаимопонимание на французском, английском и русском языках.

  • Персональный подход: Внимание к деталям и индивидуальное сопровождение каждого клиента.

Режим работы:

  • Понедельник–Четверг: 8:30 – 17:00

  • Пятница: 8:30 – 16:00

  • Суббота–Воскресенье: выходные

Доверьте решение своих юридических вопросов профессионалу!

948 Rue Shefford, Bromont, QC, Канада
+1 450 534-4687
[email protected]
948 Rue Shefford, Bromont, QC, Канада
