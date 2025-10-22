Нотариальные услуги Me Alexis Omelchuk (Бромонт, Квебек)

Me Alexis Omelchuk, LL.B., LL.M. — дипломированный нотариус, предоставляющий полный спектр профессиональных услуг для частных лиц и бизнеса в Бромонте и регионе.

Принимая эстафету в качестве официального cessionnaire du greffe de Me Olga Soutyguina, нотариальная практика Me Omelchuk гарантирует своим клиентам преемственность высочайших стандартов качества и безупречную репутацию.

Ключевые услуги:

Недвижимость: юридическое сопровождение покупки, продажи, ипотеки и рефинансирования.

Планирование наследства: составление и заверение завещаний, ведение наследственных дел.

Семейное право: оформление брачных контрактов (семейных пактов) и соглашений о совместном проживании.

Доверенности: составление всех видов доверительных документов.

Бизнес-консультации: правовая поддержка компаний и предпринимателей.

Почему выбирают Me Alexis Omelchuk?

Экспертиза и образование: Дипломы магистра права (LL.M.) и бакалавра права (LL.B.) являются гарантией глубоких знаний.

Многоязычие: Комфортное общение и полное взаимопонимание на французском, английском и русском языках.

Персональный подход: Внимание к деталям и индивидуальное сопровождение каждого клиента.

Режим работы:

Понедельник–Четверг: 8:30 – 17:00

Пятница: 8:30 – 16:00

Суббота–Воскресенье: выходные

Доверьте решение своих юридических вопросов профессионалу!