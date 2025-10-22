Нотариальные услуги Me Alexis Omelchuk (Бромонт, Квебек)
Description
Me Alexis Omelchuk, LL.B., LL.M. — дипломированный нотариус, предоставляющий полный спектр профессиональных услуг для частных лиц и бизнеса в Бромонте и регионе.
Принимая эстафету в качестве официального cessionnaire du greffe de Me Olga Soutyguina, нотариальная практика Me Omelchuk гарантирует своим клиентам преемственность высочайших стандартов качества и безупречную репутацию.
Ключевые услуги:
-
Недвижимость: юридическое сопровождение покупки, продажи, ипотеки и рефинансирования.
-
Планирование наследства: составление и заверение завещаний, ведение наследственных дел.
-
Семейное право: оформление брачных контрактов (семейных пактов) и соглашений о совместном проживании.
-
Доверенности: составление всех видов доверительных документов.
-
Бизнес-консультации: правовая поддержка компаний и предпринимателей.
Почему выбирают Me Alexis Omelchuk?
-
Экспертиза и образование: Дипломы магистра права (LL.M.) и бакалавра права (LL.B.) являются гарантией глубоких знаний.
-
Многоязычие: Комфортное общение и полное взаимопонимание на французском, английском и русском языках.
-
Персональный подход: Внимание к деталям и индивидуальное сопровождение каждого клиента.
Режим работы:
-
Понедельник–Четверг: 8:30 – 17:00
-
Пятница: 8:30 – 16:00
-
Суббота–Воскресенье: выходные
Доверьте решение своих юридических вопросов профессионалу!