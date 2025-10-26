Подписаться на рассылку
barber
barber

Мужской парикмахер, барбер

,

Description

Идеальный образ начинается здесь.

✂️ МУЖСКОЙ ПАРИКМАХЕР. БАРБЕР 🔥 МАСТЕР АНГЕЛИНА

Ищете безупречную стрижку, которая подчеркнет ваш стиль? Хотите идеальную форму бороды? Доверьтесь профессионалу!

📍 Ждем вас по адресу: 5850 Boul. Decarie, H3X 2J5

Прайс, который вас порадует:

  • Любая стрижка – всего $25
  • Комплекс (Стрижка + Борода) – $45

📞 Запись и консультация: (514) 830-9015

✨ Оцените мои работы и вдохновитесь: Instagram: www.instagram.com/barber_angel_montreal

Не откладывайте свой идеальный образ!

 

Контакты

Адрес
5850 Boulevard Décarie, Монреаль, Квебек H3X 2J5, Канада
Телефон
+1 514 830-9015

Карта

5850 Boulevard Décarie, Монреаль, Квебек H3X 2J5, Канада
