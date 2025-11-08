Магазин «Санкт-Петербург» в Lasalle

🏛 Магазин «Санкт-Петербург» Lasalle - традиции вкуса Питера в сердце Монреаля

В Ласале дух старого Петербурга - города роскоши, гастрономии и культурного величия.

Магазин «Санкт-Петербург» продолжает лучшие традиции знаменитого Елисеевского магазина: изысканный ассортимент, атмосфера уважения к каждому гостю и безупречное качество.

Здесь вы найдёте:

• деликатесы из России, Украины, Армении, Белоруссии, Польши и стран Балтии

• домашние колбасы и сыры, свежие молочные продукты, ароматные пирожки

• сладости, варенье, торты, халву и конфеты, которые возвращают вкус детства

• фирменные блюда собственного приготовления и свежие поставки каждую неделю

Покупки здесь — как прогулка по Невскому: красиво, неспешно, со вкусом.

Адрес: 7561 Boulevard Newman, Lasalle H8N 1X3

Телефон: (514) 363-9652

Часы работы:

Пн–Ср: 10:00–20:00

Чт–Пт: 10:00–21:00

Сб: 10:00–19:00

Вс: 10:00–18:00

Санкт-Петербург в Ласале — вкус, достойный наследия.

