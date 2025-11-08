Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Магазин Санкт-Петербург — Монреаль Сант-Хьюберт Ласаль Лаваль
Магазин Санкт-Петербург — Монреаль Сант-Хьюберт Ласаль Лаваль

Магазин «Санкт-Петербург» в Lasalle

Новое Рекомендуем
, ,

Description

🏛 Магазин «Санкт-Петербург» Lasalle - традиции вкуса Питера в сердце Монреаля

В Ласале дух старого Петербурга - города роскоши, гастрономии и культурного величия.

Магазин «Санкт-Петербург» продолжает лучшие традиции знаменитого Елисеевского магазина: изысканный ассортимент, атмосфера уважения к каждому гостю и безупречное качество.

Здесь вы найдёте:
• деликатесы из России, Украины, Армении, Белоруссии, Польши и стран Балтии
• домашние колбасы и сыры, свежие молочные продукты, ароматные пирожки
• сладости, варенье, торты, халву и конфеты, которые возвращают вкус детства
• фирменные блюда собственного приготовления и свежие поставки каждую неделю

Покупки здесь — как прогулка по Невскому: красиво, неспешно, со вкусом.

Адрес: 7561 Boulevard Newman, Lasalle H8N 1X3
Телефон: (514) 363-9652
Часы работы:
Пн–Ср: 10:00–20:00
Чт–Пт: 10:00–21:00
Сб: 10:00–19:00
Вс: 10:00–18:00

Санкт-Петербург в Ласале — вкус, достойный наследия.

📩 Подпишитесь на наши обновления — акции, дегустации и свежие поступления ждут вас первыми!

Контакты

Адрес
7561 Boulevard Newman, LaSalle, Квебек H8N 1X3, Канада
Телефон
+1 514 363-9652
Сайт
www.stpetersburgdeli.ca
Индекс
H8N 1X3

Карта

7561 Boulevard Newman, LaSalle, Квебек H8N 1X3, Канада
Get Directions

Связаться

Похожие объявления

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*