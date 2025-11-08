Магазин «Санкт-Петербург» в Lasalle
Description
🏛 Магазин «Санкт-Петербург» Lasalle - традиции вкуса Питера в сердце Монреаля
В Ласале дух старого Петербурга - города роскоши, гастрономии и культурного величия.
Магазин «Санкт-Петербург» продолжает лучшие традиции знаменитого Елисеевского магазина: изысканный ассортимент, атмосфера уважения к каждому гостю и безупречное качество.
Здесь вы найдёте:
• деликатесы из России, Украины, Армении, Белоруссии, Польши и стран Балтии
• домашние колбасы и сыры, свежие молочные продукты, ароматные пирожки
• сладости, варенье, торты, халву и конфеты, которые возвращают вкус детства
• фирменные блюда собственного приготовления и свежие поставки каждую неделю
Покупки здесь — как прогулка по Невскому: красиво, неспешно, со вкусом.
Адрес: 7561 Boulevard Newman, Lasalle H8N 1X3
Телефон: (514) 363-9652
Часы работы:
Пн–Ср: 10:00–20:00
Чт–Пт: 10:00–21:00
Сб: 10:00–19:00
Вс: 10:00–18:00
Санкт-Петербург в Ласале — вкус, достойный наследия.
📩 Подпишитесь на наши обновления — акции, дегустации и свежие поступления ждут вас первыми!