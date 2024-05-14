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Le Sweet Spot – Cafe Lounge

Приходите и узнайте сами, почему мы такие особенные. До скорой встречи!

Всем привет!
Добро пожаловать в удивительное место на Южном берегу: Le Sweet Spot!
Уютное кафе, где вы можете насладиться самыми свежими блинами и отличным кофе ☕🥞.
К тому же, здесь есть специально оборудованное место для малышей, где они могут веселиться, пока вы отдыхаете.
Идеальное место для приятного времяпровождения в кругу семьи или друзей.
Приходите и узнайте сами, почему мы такие особенные. До скорой встречи!

Контакты

Адрес
3140 Chemin de Chambly, Longueuil, Quebec, Canada, J4L1N5
Телефон
+1 (514)779-1577
Email
vladimir.kozin1@gmail.com
Индекс
J4L1N5
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