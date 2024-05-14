Le Sweet Spot – Cafe Lounge

Всем привет!

Добро пожаловать в удивительное место на Южном берегу: Le Sweet Spot!

. Уютное кафе, где вы можете насладиться самыми свежими блинами и отличным кофе

К тому же, здесь есть специально оборудованное место для малышей, где они могут веселиться, пока вы отдыхаете.

Идеальное место для приятного времяпровождения в кругу семьи или друзей.