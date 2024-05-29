КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ПО НЕПОБЕДИМОЙ ЦЕНЕ!

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Наша профессиональная команда предоставляет качественный ремонт по выгодной цене.

Наши услуги:

Ремонт и строительство террасы / дворика

Ремонт ванной комнаты и кухни

Полный ремонт подвала

Укладка гипса и штукатурки

Живопись настенная

Керамическая укладка

Монтаж напольных покрытий (винил, паркет)

Столярные изделия

Монтаж дверей и окон

Монтаж мебели напрямую от производителя

Отделка интерьера

Проектирование, архитектура, инженерия

Наши преимущества:

Лицензия RBQ

Товарищ CCQ

Член ACQ

Страхование ответственности

Свяжитесь с нами: Телефон: 438-990-3456 Сайт: Groupe Étalon

Groupe Étalon - Ваш надежный партнер в ремонте!