Качественный ремонт по выгодной цене
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ПО НЕПОБЕДИМОЙ ЦЕНЕ!
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Наша профессиональная команда предоставляет качественный ремонт по выгодной цене.
Наши услуги:
- Ремонт и строительство террасы / дворика
- Ремонт ванной комнаты и кухни
- Полный ремонт подвала
- Укладка гипса и штукатурки
- Живопись настенная
- Керамическая укладка
- Монтаж напольных покрытий (винил, паркет)
- Столярные изделия
- Монтаж дверей и окон
- Монтаж мебели напрямую от производителя
- Отделка интерьера
- Проектирование, архитектура, инженерия
Наши преимущества:
- Лицензия RBQ
- Товарищ CCQ
- Член ACQ
- Страхование ответственности
Свяжитесь с нами: Телефон: 438-990-3456 Сайт: Groupe Étalon
Groupe Étalon - Ваш надежный партнер в ремонте!
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