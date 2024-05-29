Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль

Report Abuse

Качественный ремонт по выгодной цене
Новое

Качественный ремонт по выгодной цене

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ПО НЕПОБЕДИМОЙ ЦЕНЕ!

Сделайте заказ на сезон 2024 уже сейчас и получите быструю и бесплатную оценку.

Наша профессиональная команда предоставляет качественный ремонт по выгодной цене.

Наши услуги:

  • Ремонт и строительство террасы / дворика
  • Ремонт ванной комнаты и кухни
  • Полный ремонт подвала
  • Укладка гипса и штукатурки
  • Живопись настенная
  • Керамическая укладка
  • Монтаж напольных покрытий (винил, паркет)
  • Столярные изделия
  • Монтаж дверей и окон
  • Монтаж мебели напрямую от производителя
  • Отделка интерьера
  • Проектирование, архитектура, инженерия

     Наши преимущества:

  • Лицензия RBQ
  • Товарищ CCQ
  • Член ACQ
  • Страхование ответственности

    Свяжитесь с нами: Телефон: 438-990-3456 Сайт: Groupe Étalon

Groupe Étalon - Ваш надежный партнер в ремонте!

Контакты

Телефон
+1 438 990-3456
Email
info@groupe-etalon.com
Сайт
www.groupe-etalon.com

Похожие объявления

Кровля. Любые виды работ.
Популярное

Кровля. Любые виды работ.

0.0
Крыши
+1
Ремонт и строительство
360
Ищу работу инженерные коммуникации
Популярное
Рекомендуем

Ищу работу инженерные коммуникации

0.0
Работа
+1
Ремонт и строительство
37
Лицензированный сантехник в Монреале
Популярное
Premium

Лицензированный сантехник в Монреале

0.0
Сантехники
1444
Услуги Мелкого Ремонта
Популярное

Услуги Мелкого Ремонта

0.0
Ремонт и строительство
77
D. V. Aluminium Окна и двери – производство, продажа, установка
Популярное
Premium

D. V. Aluminium Окна и двери – производство, продажа, установка

0.0
Двери, окна
3239
Крупный и мелкий ремонт
Популярное

Крупный и мелкий ремонт

0.0
Ремонт и строительство
596
Работа для специалиста по продажам со знанием французского языка
Популярное

Работа для специалиста по продажам со знанием французского языка

5.0
Крыши
+2
Работа Ремонт и строительство
1211
Комплексный ремонт квартир и домов
Популярное

Комплексный ремонт квартир и домов

0.0
Ремонт и строительство
713
Приглашаю разнорабочих для ремонтно-строительных работ
Популярное

Приглашаю разнорабочих для ремонтно-строительных работ

0.0
Работа
836
Строителям субподрядчикам предлагаю работу
Популярное

Строителям субподрядчикам предлагаю работу

0.0
Ремонт и строительство
380

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Расположение

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*