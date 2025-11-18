Jewish russian сommunity сentre of Montreal всегда открыт для вас

JEWISH RUSSIAN COMMUNITY CENTRE OF MONTREAL

Еврейский Русский Общинный Центр Монреаля

Добро пожаловать в центр, который объединяет русскоязычную еврейскую общину Монреаля, поддерживает традиции и создаёт пространство для живого общения, культурного развития и духовной жизни.

Здесь вас ждут:

• тёплая семейная атмосфера

• образовательные и культурные программы

• встречи и общинные мероприятия

• поддержка для новых иммигрантов

• сохранение еврейских традиций, языка и ценностей

• дружное сообщество, открытое для людей всех возрастов

Адрес центра:

5380 Bourret Ave., Montreal

Контакты:

(514) 737-5438

(514) 918-5438

(514) 249-9716

Email: [email protected]

Мы приглашаем всех, кто хочет быть ближе к своим корням, культуре и общине.

Подписывайтесь, приходите в гости, участвуйте в жизни центра —

Jewish Russian Community Centre of Montreal всегда открыт для вас