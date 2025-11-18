Jewish russian сommunity сentre of Montreal всегда открыт для вас

Подписаться на рассылку
JEWISH RUSSIAN COMMUNITY CENTRE OF MONTREAL
Еврейский Русский Общинный Центр Монреаля

Добро пожаловать в центр, который объединяет русскоязычную еврейскую общину Монреаля, поддерживает традиции и создаёт пространство для живого общения, культурного развития и духовной жизни.

Здесь вас ждут:
• тёплая семейная атмосфера
• образовательные и культурные программы
• встречи и общинные мероприятия
• поддержка для новых иммигрантов
• сохранение еврейских традиций, языка и ценностей
• дружное сообщество, открытое для людей всех возрастов

Адрес центра:
5380 Bourret Ave., Montreal

Контакты:
(514) 737-5438
(514) 918-5438
(514) 249-9716
Email: [email protected]

Мы приглашаем всех, кто хочет быть ближе к своим корням, культуре и общине.
Подписывайтесь, приходите в гости, участвуйте в жизни центра —
Jewish Russian Community Centre of Montreal всегда открыт для вас

