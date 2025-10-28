Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
бБрокеры по недвижимости
бБрокеры по недвижимости

Искусство сделки и гармония интересов с Олесей и Омером Гамлиель, стратегами по недвижимости

Новое
,

Description

В мире недвижимости важна не только цена, но и гармония. Гармония между вашими желаниями и реальными возможностями, между срочностью и выгодой.

Дуэт профессионалов Олеся и Омер Гамлиель виртуозно создает эту гармонию для вас. Мы говорим на вашем языке — как буквально (русский, английский, французский), так и фигурально, понимая суть ваших потребностей.

Наше предложение для вас:

  • Консьерж-сервис при покупке и продаже жилой и коммерческой недвижимости.

  • Экспертное сопровождение на всех этапах, включая решение ипотечных вопросов.

  • Безупречная репутация и глубокое знание рынка.

Позвольте нам стать вашими проводниками в мире выгодных и спокойных сделок.

Найдем общий язык для вашей идеальной сделки:
📲 (514) 677-2578
🖊️ [email protected]

Контакты

Телефон
+1 (514) 677-2578
Email
[email protected]

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина
Дети
Знакомства
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*