Immigration Civitas
Immigration Civitas —

Ирина Карауш — лицензированный иммиграционный консультант

Переезд в Канаду или Квебек требует точных решений и правильной стратегии.

Immigration Civitas Inc. предлагает профессиональное сопровождение на основе реальных результатов и официальных лицензий.

Ирина Карауш :
• лицензированный иммиграционный консультант CRIC-CISR
• член профессионального ордена карьерных консультантов (C.O.)
• право представлять клиентов в Иммиграционном трибунале
• более 10 лет практики и обучение с отличием

Что мы делаем:

  • подбор иммиграционных программ (Квебек и федеральные)

  • подготовка досье и сопровождение до финального решения

  • помощь в трудоустройстве и профориентации

  • консультации по учебным программам и образованию в Канаде

Мы не обещаем невозможное, а работаем по существующим правилам, используя практический опыт и точные стратегии.

Наша задача — помочь вам пройти путь легально и эффективно.

Свяжитесь для консультации:
+1 514 627-8278 
Сайт: immigration-civitas.ca

