Ирина Карауш — лицензированный иммиграционный консультант
Description
Переезд в Канаду или Квебек требует точных решений и правильной стратегии.
Immigration Civitas Inc. предлагает профессиональное сопровождение на основе реальных результатов и официальных лицензий.
Ирина Карауш :
• лицензированный иммиграционный консультант CRIC-CISR
• член профессионального ордена карьерных консультантов (C.O.)
• право представлять клиентов в Иммиграционном трибунале
• более 10 лет практики и обучение с отличием
Что мы делаем:
-
подбор иммиграционных программ (Квебек и федеральные)
-
подготовка досье и сопровождение до финального решения
-
помощь в трудоустройстве и профориентации
-
консультации по учебным программам и образованию в Канаде
Мы не обещаем невозможное, а работаем по существующим правилам, используя практический опыт и точные стратегии.
Наша задача — помочь вам пройти путь легально и эффективно.
Свяжитесь для консультации:
+1 514 627-8278
Сайт: immigration-civitas.ca