Переезд в Канаду или Квебек требует точных решений и правильной стратегии.

Immigration Civitas Inc. предлагает профессиональное сопровождение на основе реальных результатов и официальных лицензий.

Ирина Карауш :

• лицензированный иммиграционный консультант CRIC-CISR

• член профессионального ордена карьерных консультантов (C.O.)

• право представлять клиентов в Иммиграционном трибунале

• более 10 лет практики и обучение с отличием

Что мы делаем:

подбор иммиграционных программ (Квебек и федеральные)

подготовка досье и сопровождение до финального решения

помощь в трудоустройстве и профориентации

консультации по учебным программам и образованию в Канаде

Мы не обещаем невозможное, а работаем по существующим правилам, используя практический опыт и точные стратегии.

Наша задача — помочь вам пройти путь легально и эффективно.

Свяжитесь для консультации:

+1 514 627-8278

Сайт: immigration-civitas.ca