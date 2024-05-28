IDigus Demenagement
IDigus Demenagement: Ваш надежный выбор для переезда!
Мы предлагаем широкий спектр транспортных услуг:
- Перевозки квартирные и коммерческие: Надежно и оперативно.
- Доставка: Быстрая доставка ваших товаров.
- Разборка и сборка мебели: Профессиональная помощь с мебелью.
- Перевозка пианино: Аккуратное обращение с музыкальными инструментами.
- Квартирный переезд: По Монреалю, окрестностям и всему Квебеку.
Цены и условия:
- Оплата: почасовая или сдельная.
- Разборка, сборка и упаковка мебели.
- От $65/час.
Профессионально. Со страховкой.
Звоните: (514) 549-2895
IDigus Demenagement - Переезд без стресса!