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Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль

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IDigus Demenagement
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IDigus Demenagement

IDigus Demenagement: Ваш надежный выбор для переезда!

Мы предлагаем широкий спектр транспортных услуг:

  • Перевозки квартирные и коммерческие: Надежно и оперативно.
  • Доставка: Быстрая доставка ваших товаров.
  • Разборка и сборка мебели: Профессиональная помощь с мебелью.
  • Перевозка пианино: Аккуратное обращение с музыкальными инструментами.
  • Квартирный переезд: По Монреалю, окрестностям и всему Квебеку.

Цены и условия:
- Оплата: почасовая или сдельная.
- Разборка, сборка и упаковка мебели.
- От $65/час.

Профессионально. Со страховкой.

Звоните: (514) 549-2895

IDigus Demenagement - Переезд без стресса!

Контакты

Телефон
+1 514 549-2895

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