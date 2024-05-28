IDigus Demenagement: Ваш надежный выбор для переезда!

Мы предлагаем широкий спектр транспортных услуг:

Перевозки квартирные и коммерческие: Надежно и оперативно.

Надежно и оперативно. Доставка: Быстрая доставка ваших товаров.

Быстрая доставка ваших товаров. Разборка и сборка мебели: Профессиональная помощь с мебелью.

Профессиональная помощь с мебелью. Перевозка пианино: Аккуратное обращение с музыкальными инструментами.

Аккуратное обращение с музыкальными инструментами. Квартирный переезд: По Монреалю, окрестностям и всему Квебеку.

Цены и условия:

- Оплата: почасовая или сдельная.

- Разборка, сборка и упаковка мебели.

- От $65/час.

Профессионально. Со страховкой.

Звоните: (514) 549-2895