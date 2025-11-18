Христианская церковь “Слово жизни” приглашает на богослужения
Description
ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ "СЛОВО ЖИЗНИ"
Приглашаем всех желающих на богослужения в тёплой, дружелюбной и вдохновляющей атмосфере.
Расписание служений:
• Каждое воскресенье – с 11:00 до 13:00
• Каждую пятницу – с 19:00 до 21:00
ОДНО СЛОВО ОТ БОГА
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ТВОЮ СУДЬБУ
Адрес:
905 Rue Notre-Dame
Lachine, QC H8S 2C1
Контакты:
(438) 998-8554
(438) 998-3046
Email: [email protected]
Сайт:
wolmtl.com
Добро пожаловать! Здесь вас ждут поддержка, молитва, живое слово и искреннее общение.