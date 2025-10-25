Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Elite College 英才学院
Elite College 英才学院

ELITE COLLEGE — школа успеха и вдохновения

Новое
,
, ,

Description

ELITE COLLEGE — 20+ лет успеха и вдохновения!

Откройте для вашего ребёнка путь к блестящему будущему с профессиональными репетиторами ELITE COLLEGE — школой, где знания превращаются в уверенность, а упорство приносит результаты!

Регистрация на осеннюю сессию уже открыта!
📘 Французский, английский, математика, арт — от Preschool до Secondary
🎯 Подготовка к вступительным экзаменам в Secondary — наши ученики стабильно поступают в топ-школы!
🏆 Математические олимпиады (AQJM, Opti-Math, Centrum, Gauss, AMC) — талантам помогаем раскрыться!
🎓 Подготовка к государственным экзаменам и интенсивные языковые программы для G6

Почему выбирают ELITE COLLEGE:

  • Более 20 лет опыта и индивидуальный подход

  • Сотни выпускников ежегодно становятся учениками лучших школ Secondary

  • Развивающие семинары, творческие мастерские и арт-программы

  • Дружеская атмосфера и преподаватели, которые действительно вдохновляют

📍 Наши кампусы:

  • 1541 Rue Gohier, Saint-Laurent (м. Côte-Vertu)

  • 1775 Rue Décarie, Saint-Laurent, QC

  • 4032 Grande Allée, Saint-Hubert, QC

  • 2565 Centre, #105, Montréal (м. Charlevoix)

📞 Телефон: (514) 303-8237 | (514) 582-1068 | (514) 862-1982
📧 [email protected]
🌐 elitecollege.ca

Запишитесь уже сегодня — будущее начинается здесь, в ELITE COLLEGE!

Контакты

Телефон
(514) 303-8237 | (514) 582-1068 | (514) 862-1982
Email
[email protected]
Сайт
www.elitecollege.ca

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили
Здоровье, медицина
Дети
Знакомства
Уход за внешностью
Недвижимость
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Торонто | Toronto
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Оттава | Ottawa
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*