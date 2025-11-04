Подписаться на рассылку
QR Health
Dr. Юрий Шебанов, DMD — Dental Surgeon

Современная стоматология в самом сердце Монреаля!

💎 Все виды стоматологических услуг - от профилактики до эстетической реставрации.
🧠 Индивидуальный подход, современные технологии и безупречная забота о вашем комфорте.
👨‍👩‍👧 Приём взрослых и детей.
✅ Принимаются все основные страховки.

📍 Адрес:
60 rue Saint-Jacques, #602, Montreal, H2Y 1L5

📞 Запишитесь на консультацию:
(514) 288-0123 | (514) 880-6020
✉️ [email protected]
🌐 yurishebanov.dentist.business

Dr. Юрий Шебанов - улыбка, которой можно гордиться!

Контакты

Адрес
60 Rue Saint-Jacques #602, Montréal, Квебек H2Y 1L5, Канада
Индекс
H2Y 1L5

Карта

60 Rue Saint-Jacques #602, Montréal, Квебек H2Y 1L5, Канада
