Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Д-р Игорь ПРОСКУРОВСКИЙ
Д-р Игорь ПРОСКУРОВСКИЙ

Д-р Игорь Проскуровский — ваш семейный стоматолог в Монреале

Новое
,
,

Description

Д-р Игорь Проскуровский - стоматолог в Монреале, член Ордена дантистов Квебека, член Ассоциации стоматологов Квебека

Ищете профессионального стоматолога в Монреале? Получите все виды стоматологических услуг для всей семьи — лечение, профилактика, имплантация, эстетика и экстренная помощь. Современное оборудование и передовые технологии позволяют нашей клинике обеспечивать уверенное и качественное лечение пациентам любого возраста.

Наши услуги:

  • Имплантация, протезирование, коронки, мосты

  • Эстетическая и терапевтическая стоматология

  • Косметический и терапевтический Botox

  • Неотложная стоматологическая помощь

  • Семейный стоматолог для взрослых и детей

29 лет опыта работы в Израиле и Канаде - залог профессионализма, внимания к деталям и индивидуального подхода к каждому пациенту.
Клиника доктора Проскуровского входит в число лучших стоматологических клиник Монреаля благодаря высоким стандартам, отзывам клиентов и локальному подходу к SEO продвижению.​

Заботьтесь о здоровье своей улыбки - записывайтесь на приём прямо сейчас.
Decarie Square - 6900 Décarie Blvd, Suite 222, Côte St-Luc, QC H3X 2T8 (м. Namur)
Тел.: (514) 735-5588
Сайт: www.iprodent.ca

Контакты

Адрес
6900 Decarie Blvd suite 222, Côte Saint-Luc, QC H3X 2T8, Канада
Телефон
+1 514 735-5588
Email
[email protected]
Индекс
H3X 2T8

Карта

6900 Decarie Blvd suite 222, Côte Saint-Luc, QC H3X 2T8, Канада
Get Directions

Связаться

Похожие объявления

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети
Знакомства
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы | Finance
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*