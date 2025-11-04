Д-р Игорь Проскуровский — ваш семейный стоматолог в Монреале

Д-р Игорь Проскуровский - стоматолог в Монреале, член Ордена дантистов Квебека, член Ассоциации стоматологов Квебека

Ищете профессионального стоматолога в Монреале? Получите все виды стоматологических услуг для всей семьи — лечение, профилактика, имплантация, эстетика и экстренная помощь. Современное оборудование и передовые технологии позволяют нашей клинике обеспечивать уверенное и качественное лечение пациентам любого возраста.

Наши услуги:

Имплантация, протезирование, коронки, мосты

Эстетическая и терапевтическая стоматология

Косметический и терапевтический Botox

Неотложная стоматологическая помощь

Семейный стоматолог для взрослых и детей

29 лет опыта работы в Израиле и Канаде - залог профессионализма, внимания к деталям и индивидуального подхода к каждому пациенту.

Клиника доктора Проскуровского входит в число лучших стоматологических клиник Монреаля благодаря высоким стандартам, отзывам клиентов и локальному подходу к SEO продвижению.​

Decarie Square - 6900 Décarie Blvd, Suite 222, Côte St-Luc, QC H3X 2T8 (м. Namur)

Тел.: (514) 735-5588

Сайт: www.iprodent.ca