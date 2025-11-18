Церковь христиан веры евангельской приглашает на богослужение
Description
БОГОСЛУЖЕНИЕ:
Воскресенье, 14:00
Адрес: 111 Lauson, Chateauguay (QC) J6K 1C7
Приходите в атмосферу тепла, поддержки и живого общения.
Здесь вы найдёте:
• искреннее поклонение
• вдохновляющее Слово
• дружеское общение
• молитвенную поддержку
Контакты:
(514) 267-5136
(450) 201-1438 – Жан (рус., фр.)
Глен Шевчук – англ.
Добро пожаловать всем, кто ищет мир, веру и духовное обновление!
Контакты
Адрес
111 Rue Lauzon, Châteauguay, QC J6K 1C7, Канада