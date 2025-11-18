Церковь христиан веры евангельской приглашает на богослужение

БОГОСЛУЖЕНИЕ:

Воскресенье, 14:00

Адрес: 111 Lauson, Chateauguay (QC) J6K 1C7

Приходите в атмосферу тепла, поддержки и живого общения.

Здесь вы найдёте:

• искреннее поклонение

• вдохновляющее Слово

• дружеское общение

• молитвенную поддержку

Контакты:

(514) 267-5136

(450) 201-1438 – Жан (рус., фр.)

Глен Шевчук – англ.

Добро пожаловать всем, кто ищет мир, веру и духовное обновление!