Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrants-es (ALAC)

Вы иммигрант? Нуждаетесь в информации и поддержке?

ALAC бесплатно поможет вам адаптироваться в Квебеке!

НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

• Помощь в интеграции в новое общество

• Курсы французского для всех уровней – утро, день, вечер*

• Поддержка в поиске работы и профориентации**

• Информация о правах, службах и ресурсах для новоприбывших

• Помощь в заполнении базовых документов

• Направление в специальизированные организации при необходимости

Мы говорим на 10 языках,

включая РУССКИЙ и УКРАИНСКИЙ.

Работаем онлайн и офлайн.

*Курсы финансируются Министерством иммиграции Квебека (MIFI).

Программа помощи в трудоустройстве доступна только для обладателей определённых статусов Emploi Québec (SFE).

Адрес: 5165 Queen-Mary, 3-й этаж, офис 350, Montréal QC H3W 1X7

Телефон: 514-737-3642

Метро: Snowdon