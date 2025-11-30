Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Alas
Alas

Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrants-es (ALAC)

Новое
, ,

Description

Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrants-es (ALAC)
Вы иммигрант? Нуждаетесь в информации и поддержке?
ALAC бесплатно поможет вам адаптироваться в Квебеке!

НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
• Помощь в интеграции в новое общество
• Курсы французского для всех уровней – утро, день, вечер*
• Поддержка в поиске работы и профориентации**
• Информация о правах, службах и ресурсах для новоприбывших
• Помощь в заполнении базовых документов
• Направление в специальизированные организации при необходимости

Мы говорим на 10 языках,
включая РУССКИЙ и УКРАИНСКИЙ.

Работаем онлайн и офлайн.

*Курсы финансируются Министерством иммиграции Квебека (MIFI).
Программа помощи в трудоустройстве доступна только для обладателей определённых статусов Emploi Québec (SFE).

Адрес: 5165 Queen-Mary, 3-й этаж, офис 350, Montréal QC H3W 1X7
Телефон: 514-737-3642
Метро: Snowdon

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия | Tourism, Travel
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*