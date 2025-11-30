Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrants-es (ALAC)
Description
Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrants-es (ALAC)
Вы иммигрант? Нуждаетесь в информации и поддержке?
ALAC бесплатно поможет вам адаптироваться в Квебеке!
НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
• Помощь в интеграции в новое общество
• Курсы французского для всех уровней – утро, день, вечер*
• Поддержка в поиске работы и профориентации**
• Информация о правах, службах и ресурсах для новоприбывших
• Помощь в заполнении базовых документов
• Направление в специальизированные организации при необходимости
Мы говорим на 10 языках,
включая РУССКИЙ и УКРАИНСКИЙ.
Работаем онлайн и офлайн.
*Курсы финансируются Министерством иммиграции Квебека (MIFI).
Программа помощи в трудоустройстве доступна только для обладателей определённых статусов Emploi Québec (SFE).
Адрес: 5165 Queen-Mary, 3-й этаж, офис 350, Montréal QC H3W 1X7
Телефон: 514-737-3642
Метро: Snowdon