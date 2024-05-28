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Александра Хомич, PhD, финансовый консультант
Ищете компетентного финансового консультанта?
Я предлагаю широкий спектр услуг:
- Страхование жизни и здоровья: Защитите себя и свою семью от непредвиденных обстоятельств.
- Накопительные программы: Подготовьтесь к будущему, планируя образование, пенсию или покупку недвижимости.
- Инвестиции: Максимизируйте ваш доход и управляйте рисками с помощью профессиональных инвестиционных стратегий.
Я говорю на английском, французском и русском, чтобы обеспечить комфортное общение.
Свяжитесь со мной по телефону: +1 514 941-3617
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