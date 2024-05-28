Александра Хомич, PhD, финансовый консультант

Ищете компетентного финансового консультанта?

Я предлагаю широкий спектр услуг:

Страхование жизни и здоровья: Защитите себя и свою семью от непредвиденных обстоятельств.

Защитите себя и свою семью от непредвиденных обстоятельств. Накопительные программы: Подготовьтесь к будущему, планируя образование, пенсию или покупку недвижимости.

Подготовьтесь к будущему, планируя образование, пенсию или покупку недвижимости. Инвестиции: Максимизируйте ваш доход и управляйте рисками с помощью профессиональных инвестиционных стратегий.

Я говорю на английском, французском и русском, чтобы обеспечить комфортное общение.

Свяжитесь со мной по телефону: +1 514 941-3617