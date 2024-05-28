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Александра Хомич, PhD, финансовый консультант
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Александра Хомич, PhD, финансовый консультант

Ищете компетентного финансового консультанта?

Я предлагаю широкий спектр услуг:

  •  Страхование жизни и здоровья: Защитите себя и свою семью от непредвиденных обстоятельств.
  • Накопительные программы: Подготовьтесь к будущему, планируя образование, пенсию или покупку недвижимости.
  • Инвестиции: Максимизируйте ваш доход и управляйте рисками с помощью профессиональных инвестиционных стратегий.

Я говорю на английском, французском и русском, чтобы обеспечить комфортное общение.

Свяжитесь со мной по телефону: +1 514 941-3617

 

Контакты

Телефон
+1 514 941-3617
Email
aleksandra.khomich@sunlife.com

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