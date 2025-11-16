Подписаться на рассылку
Игорь Догару – Igor Dogaru
Игорь Догару – Igor Dogaru

Адвокат Игорь Догару — IDLEX Legal Services Inc.

Профессиональная юридическая практика с опытом работы при Судье Федерального Апелляционного Суда Канады.
Бакалавр права Université de Montréal (LL.B.)
Опыт работы в Канаде и Восточной Европе.

Специализация:
• Гражданское право
• Коммерческое право
• Семейное право
• Иммиграционное право
• Уголовное право
• Трудовое право
• Административное право
• Жилищное право

Шесть языков - один результат: профессионально и эффективно.

410 St-Nicolas, bur. 236, Montréal H2Y 2P5
Тел.: (514) 396-4646
Email: [email protected]

