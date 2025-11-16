Адвокат Игорь Догару — IDLEX Legal Services Inc.

Профессиональная юридическая практика с опытом работы при Судье Федерального Апелляционного Суда Канады.

Бакалавр права Université de Montréal (LL.B.)

Опыт работы в Канаде и Восточной Европе.

Специализация:

• Гражданское право

• Коммерческое право

• Семейное право

• Иммиграционное право

• Уголовное право

• Трудовое право

• Административное право

• Жилищное право

Шесть языков - один результат: профессионально и эффективно.

410 St-Nicolas, bur. 236, Montréal H2Y 2P5

Тел.: (514) 396-4646

Email: [email protected]