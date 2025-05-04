Партнёрство Concordia и Kahnawà:ke Survival School:школьники коренных народов познают журналистику

CBC Quebec вновь поддерживает важную образовательную инициативу — партнёрство между кафедрой журналистики Университета Конкордия и школой Kahnawà:ke Survival School (KSS). Этот проект направлен на то, чтобы вдохновить учеников коренных народов рассмотреть профессию в сфере медиа и журналистики, а также дать им реальные навыки и опыт работы в этой области.

Как устроена программа

Проект был инициирован профессором журналистики Concordia Кристи Снелл. Ученики старших классов KSS получают возможность работать под наставничеством студентов-журналистов университета. Вместе они придумывают идеи для сюжетов, учатся брать интервью и писать статьи о людях и событиях в своём сообществе.

Программа рассчитана на несколько недель. За это время студенты Concordia знакомятся с историей коренных народов, вопросами примирения, культурными особенностями и современными проблемами сообщества Kahnawà:ke. Это позволяет будущим журналистам подойти к работе с уважением и пониманием, а школьникам — почувствовать себя услышанными и значимыми.

Результаты и значение для сообщества

В ходе партнёрства школьники и студенты создают оригинальные журналистские материалы: статьи, видеоролики, подкасты. Темы варьируются от сохранения языка и традиций до историй о современных героях, предпринимателях, спортсменах и культурных событиях. Лучшие работы публикуются на платформах CBC, что даёт молодым авторам возможность заявить о себе широкой аудитории.

Для многих участников проект становится первым шагом к осознанному выбору профессии и дальнейшему образованию. Некоторые выпускники программы поступают в университеты и продолжают развиваться в сфере медиа.

Социальная и образовательная миссия

Это партнёрство — пример того, как образовательные и медийные структуры могут работать вместе, чтобы поддерживать культурное разнообразие и формировать новое поколение журналистов из числа коренных народов. Программа строится на принципах доверия, прозрачности и согласия: любые публикации проходят согласование с участниками и школой, чтобы сохранить уважение к традициям и ценностям сообщества.

Отзывы участников

Участники отмечают, что работа в проекте помогает им не только освоить журналистские навыки, но и глубже понять свою культуру, научиться работать в команде и поверить в свои силы. Для студентов Concordia это шанс узнать больше о жизни коренных народов и получить уникальный опыт наставничества.

Партнёрство между Concordia, Kahnawà:ke Survival School и CBC Quebec — это не просто образовательная программа, а важный вклад в развитие инклюзивной журналистики, поддержку молодёжи и сохранение культурного наследия коренных народов Канады.

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