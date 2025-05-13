Семья ищет жильё в Монреале: рынок аренды становится всё более недоступным

Талита Коста де Мораес и её муж каждый день проводят часы в интернете в поисках подходящего дома для своей растущей семьи. Однако процесс поиска жилья в Монреале давно вышел за рамки простого предложения арендной платы. Теперь арендаторам приходится писать письма, рассказывать арендодателям о себе и своих детях, объяснять, почему именно они заслуживают этот дом.

Несмотря на все усилия, семья уже трижды получала отказ — даже когда предлагала на 550 долларов в месяц больше запрашиваемой суммы. В одном случае победившая заявка оказалась на 800 долларов выше стартовой цены. «Мы не знали, сколько ещё нужно предложить, ведь, конечно, мы хотели получить этот дом, но не готовы платить вдвое больше», — рассказывает Талита.

Почему так сложно найти жильё?

По словам риелтора Марка Андре Мартеля, главная проблема — острая нехватка доступных квартир и домов. «Когда спрос превышает предложение, появляется конкуренция и множество встречных предложений», — объясняет он.

Хотя в прошлом году в Большом Монреале наблюдался строительный бум (рост нового строительства составил 19%), и сейчас в городе насчитывается 16 400 новых объектов, дефицит жилья сохраняется. По данным портала rentals.com, рынок аренды в Монреале остаётся крайне напряжённым: уровень вакантности и текучести жилья очень низок, люди переезжают гораздо реже, чем раньше.

Почему новые квартиры не решают проблему?

Эксперты отмечают, что высокие издержки и бюрократические сложности тормозят строительство новых домов, а те объекты, которые всё же появляются, часто не соответствуют ожиданиям арендаторов. «Сейчас никто не хочет покупать кондоминиумы, поэтому застройщики вынуждены сдавать их в аренду, зачастую себе в убыток, лишь бы хоть как-то окупить вложения», — говорит Джакомо Ладас из rentals.com.

Чтобы привлечь новых жильцов, застройщики всё чаще предлагают бонусы: бесплатный интернет или несколько месяцев аренды без оплаты.

Итог

Рынок аренды в Монреале остаётся крайне напряжённым: спрос стабильно превышает предложение, а арендная плата продолжает расти рекордными темпами. Для многих семей найти подходящее жильё становится настоящим испытанием, требующим не только денег, но и настойчивости, изобретательности и удачи.

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