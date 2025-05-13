Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Работники ArcelorMittal на Северном берегу Квебека объявили бессрочную забастовку

Работники ArcelorMittal на Северном берегу Квебека объявили бессрочную забастовку

Степан Артемьевский Май 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 20 Просмотров

Сотрудники компании ArcelorMittal на Северном берегу Квебека проголосовали за проведение бессрочной всеобщей забастовки, отклонив предложенное работодателем соглашение. Об этом в воскресенье утром сообщил профсоюз металлургов, представляющий интересы работников.

 

Причины забастовки

По словам профсоюзного представителя Марка Трамбле, условия, предложенные компанией, не соответствуют ожиданиям сотрудников и не могут считаться полноценным трудовым договором. «То, что работодатель предложил, не является контрактом и не отвечает ожиданиям членов. Голосованием за забастовку работники отправили чёткий сигнал», — заявил Трамбле в пресс-релизе.

Контекст трудового конфликта

Забастовка работников ArcelorMittal вписывается в общую тенденцию последних лет в сталелитейной и горнодобывающей промышленности Канады, где профсоюзы всё чаще используют коллективные действия и забастовки для достижения лучших условий труда, повышения зарплат, улучшения социальных гарантий и пенсионных выплат. В ряде случаев такие меры уже приводили к значительным успехам для работников.

Перспективы

На данный момент переговоры между сторонами не привели к новому соглашению, и забастовка будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты приемлемые для работников условия. Ситуация остаётся напряжённой и может повлиять на работу предприятия и экономику региона в целом.

Вывод:
Бессрочная забастовка работников ArcelorMittal на Северном берегу Квебека — это яркий пример растущей активности профсоюзов и решимости сотрудников добиваться достойных условий труда. Исход этого трудового конфликта может стать важным прецедентом для всей отрасли.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*