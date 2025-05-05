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Новости В Монреале обстреляли жилой дом: в Вердане чудом никто не пострадал
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В Монреале обстреляли жилой дом: в Вердане чудом никто не пострадал

Степан Артемьевский Май 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 67 Просмотров

Вечером в воскресенье, 4 мая, в монреальском районе Вердан на острове Нунс произошёл вооружённый инцидент, который мог закончиться трагедией. Неизвестные открыли огонь по жилому дому, в котором находились взрослые и дети. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Сигнал о стрельбе поступил в службу 911 в 22:10. Инцидент произошёл на улице de la Sagittaire, недалеко от улицы de la Vigne. По словам представительницы полиции Монреаля Каролин Шеврефиль, на фасаде дома были обнаружены многочисленные следы от пуль — несколько окон оказались повреждены.

«По предварительной информации, несколько подозреваемых произвели несколько выстрелов по дому, после чего скрылись с места происшествия пешком», — сообщила Шеврефиль.

В момент нападения внутри дома находились взрослые и дети. Несмотря на опасность, никто из них не получил ранений. Полиция отмечает, что это настоящее везение, учитывая количество выстрелов и характер повреждений.

На месте происшествия был установлен полицейский кордон, чтобы следователи могли собрать улики и опросить возможных свидетелей. Пока подозреваемые не задержаны, полиция продолжает расследование и просит всех, кто располагает информацией о случившемся, связаться с правоохранительными органами.

Инцидент в Вердене вновь поднимает вопросы о безопасности в жилых районах Монреаля. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, но полиция призывает жителей быть бдительными и не оставаться равнодушными к подозрительным ситуациям.

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