Расследование: открытый сервер Discord для будущих врачей Квебека стал рассадником ненависти

Организация B’nai Brith Canada обнародовала тревожные данные: открытый Discord-сервер под названием «Med serveur», используемый абитуриентами и студентами медицинских вузов Квебека, превратился в площадку, наполненную антисемитизмом, расизмом, женоненавистничеством и пропагандой ненависти.

Открытая ненависть среди будущих медиков

По данным расследования, на сервере, где состояло более 1 400 участников, будущие врачи в течение нескольких месяцев открыто публиковали сообщения, отрицающие Холокост, восхваляющие «окончательное решение», прославляющие терроризм, а также оскорбляли женщин и использовали расистские высказывания. Всё это происходило в открытых каналах, доступных для всех участников сервера.

«Это не были анонимные тролли. Это будущие врачи. И такая ненависть не остаётся только в интернете — она проникает в классы, клиники и операционные», — отмечается в заявлении B’nai Brith Canada.

Примеры контента и реакция сообщества

Скриншоты, предоставленные организацией, содержат призывы к созданию «исламистского Квебека», насмешки над еврейскими традициями и утверждения о «контроле евреев над приёмом в медвузы». Встречались шутки о Холокосте, предложения о «законе об окончательном решении», а также откровенно расистские и женоненавистнические заявления, включая обвинения женщин в «упадке общества» и дискриминацию чернокожих и коренных абитуриентов.

Один из студентов-медиков McGill University оценил, что основная часть оскорбительных сообщений исходила примерно от 20–30 человек, однако почти никто из остальных участников не возражал и не пытался остановить распространение ненависти. Это особенно тревожно, поскольку число участников сервера сравнимо с количеством ежегодных абитуриентов на медицинские факультеты Квебека.

Реакция медицинского и еврейского сообщества

Еврейские организации и профессиональные медицинские объединения резко осудили происходящее. Президент Ассоциации еврейских врачей Квебека доктор Лиор Бибас призвал к немедленному расследованию, чтобы не допустить подобных лиц к медицинскому образованию и практике, отметив, что такие взгляды несут угрозу пациентам, особенно из уязвимых групп.

Группа Jewish Clinicians Against Antisemitism подала официальную жалобу в полицию Монреаля на одного из пользователей, предположительно студента колледжа Dawson. В колледже подтвердили начало внутреннего расследования, но не раскрывают подробности из-за закона о конфиденциальности.

Организация Doctors Against Racism and Antisemitism (DARA) подчеркнула, что подобные инциденты свидетельствуют о недостатке лидерства в медицинских вузах Канады в вопросе борьбы с антисемитизмом, особенно после событий октября 2023 года. DARA требует строгих мер — вплоть до отчисления и запрета на поступление в медицинские вузы для виновных.

Компания Discord заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к разжиганию ненависти и начала собственное расследование.

Общественный резонанс

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и вопросы к ценностям и профессиональной этике будущих врачей Квебека. Общественные и профессиональные организации требуют от медицинских учебных заведений оперативных и прозрачных действий для восстановления доверия и обеспечения безопасности всех пациентов.

Вывод:

Расследование B’nai Brith Canada вскрыло тревожную тенденцию: даже среди будущих врачей распространяется ненависть и экстремизм. Медицинское сообщество и общественность требуют немедленных мер и пересмотра подходов к отбору и воспитанию будущих специалистов.

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