Семейные врачи Квебека единогласно отвергли новое предложение правительства

Федерация врачей общей практики Квебека (FMOQ), представляющая интересы семейных врачей в государственной системе здравоохранения, единогласно отклонила последнее предложение правительства провинции по обновлению рамочного соглашения. Решение было принято 150 делегатами FMOQ на голосовании, прошедшем в минувшие выходные, и отражает глубокое недовольство медиков предлагаемыми изменениями системы оплаты труда.

Предложение, представленное 19 марта, предусматривало коренную реформу модели вознаграждения семейных врачей. Ключевым элементом стала система цветовых кодов для пациентов: каждому пациенту присваивался бы определённый цвет в зависимости от состояния здоровья, и оплата врача рассчитывалась бы исходя из этого кода.

Зелёный: 12 долларов за пациента (эпизодические проблемы со здоровьем)

Жёлтый: 74 доллара за пациента (незначительные хронические заболевания без функциональных ограничений)

Оранжевый: 124 доллара за пациента (умеренные проблемы, требующие регулярного наблюдения, например, онкология)

Красный: 223 доллара за пациента (тяжёлые, комплексные заболевания)

Кроме того, предлагалось ввести принцип оплаты «по результату», где критерии эффективности определялись бы Министерством здравоохранения. Также планировалось изменить систему прикрепления пациентов — не к конкретному врачу, а к коллективу.

Семейные врачи и их профсоюз резко осудили систему цветовых кодов и коллективную регистрацию пациентов. По словам доктора Самера Дахера, главы Ассоциации семейных врачей Монреаля, подобная система воспринимается как оскорбление профессиональной чести. Представители FMOQ подчёркивают, что не примут никаких изменений, которые могут привести к «откреплению» пациентов или ослаблению доверительных отношений между врачом и пациентом.

Президент FMOQ доктор Марк-Андре Амио отметил, что профсоюз готов обсуждать реформу системы оплаты, но не в том виде, в каком её предлагает правительство. Врачи опасаются, что такие меры негативно скажутся на качестве медицинской помощи и профессиональной независимости.

Власти Квебека признали отказ профсоюза и заявили о готовности продолжать переговоры. Министерство финансов и здравоохранения заверило жителей, что никто не потеряет доступ к своему семейному врачу и что реформа направлена на повышение эффективности и доступности медицинских услуг.

Переговоры между сторонами продолжаются. Эта ситуация отражает более широкий спор о путях реформирования здравоохранения в Квебеке — как совместить эффективность, качество медицинской помощи и справедливое вознаграждение врачей.

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