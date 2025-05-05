Геройский приём для канадских ветеранов Второй мировой войны в Нидерландах

В этом году в Нидерландах с особым размахом отметили 80-ю годовщину освобождения страны от нацистской оккупации. Одними из главных гостей торжеств стали более 20 канадских ветеранов Второй мировой войны, которые получили по-настоящему геройский приём от благодарных жителей страны.

Освобождение Нидерландов в 1945 году стало возможным во многом благодаря усилиям канадских войск. Около 175 тысяч канадских солдат участвовали в боях за освобождение голландских городов и деревень, более 6 700 из них отдали свои жизни. С тех пор между двумя странами установились особые отношения дружбы и памяти.

Ветераны, которым сегодня от 96 до 105 лет, прибыли в Нидерланды, чтобы лично принять участие в памятных мероприятиях. Их встречали как настоящих героев: жители городов выходили на улицы с канадскими флагами, украшали дома символикой, раздавали цветы и выражали слова благодарности. Во время парадов и церемоний ветеранам аплодировали стоя, а многие голландцы не скрывали слёз.

Многие ветераны признавались, что были глубоко тронуты таким приёмом.

«Это невероятно — видеть, как спустя 80 лет люди помнят и ценят нашу жертву», — делился своими впечатлениями один из участников освобождения.

Ветераны посещали военные кладбища, где покоятся их боевые товарищи, встречались с молодёжью и рассказывали о событиях той войны. Для многих голландских семей эти встречи стали возможностью лично поблагодарить освободителей своих дедов и прадедов.

В торжествах приняли участие официальные делегации обеих стран. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон возглавила канадскую делегацию и выступила на мемориальной церемонии в Холтене. В Апелдорне прошёл парад Свободы, в котором участвовали ветераны, военные, духовые оркестры и тысячи жителей.

В Нидерландах бережно хранят память о подвиге канадских солдат. Каждый год страна отправляет в Канаду тысячи тюльпанов в знак дружбы, а голландские школьники ухаживают за могилами канадских воинов.

«Они заслуживают всех почестей. Мы всегда будем помнить их подвиг», — говорят местные жители.

80 лет спустя канадские ветераны остаются символом свободы и мужества для Нидерландов, а их подвиг — неотъемлемой частью истории обеих стран. Тёплый приём и слова благодарности — лучшее доказательство того, что настоящие герои не забываются.

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