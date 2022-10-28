С наступающим! Хэллоуин на подходе. Правдивая история одного из самых невезучих людей в мире. Иммиграция в Канаду ему не помогла

История человека, который четыре раза попадал под удар молнии, даже после своей кончины в результате такого попадания.

Эта история совершенно правдива. Сохранились подтверждающие её документы, выписки из истории болезни, отчёты и донесения военных, доклады всяческих служб, и, разумеется, газетные заметки и статьи, посвященные каждому из событий и опубликованные по горячим следам.

В первой половине 20 века в Британии жил мужчина по имени Уолтер Саммерфорд (Walter Summerford). Жил – не тужил. Был офицером британской армии. Во время первой мировой войны воевал с германцем, но везло, не получил ни одного ранения за годы войны. В самом конце, когда Уолтер мчался на лошади на одном из участков Бельгийского фронта, в него попадает молния. Конь убит на месте, сам Уолтер парализован от поясницы, ноги отказали, теперь его участь – инвалидная коляска.

Саммерфорд решает переселиться в Канаду, где выбирает для жительства Ванкувер. Он увлекается рыбной ловлей, становится известным рыбаком, побеждает на состязаниях.

В 1924 году, через шесть лет после удара молнии, он отправляется на рыбалку, где его застигает гроза. Результат? Вы уже поняли – в него попадает молния! Точнее, она попадает в дерево, около которого сидит Уолтер. Он теряет сознание, а когда приходит в себя, вдруг выясняется, что паралич прошёл, он может ходить, что и видят изумлённые товарищи по рыбалке, которые знакомы с ним уже несколько лет.

Проходит ещё шесть лет, столько же, сколько и между первым и вторым ударом молний. И да, когда Уолтер прогуливается в городском парке, внезапно разражается гроза и несчастного поражает удар молний. На сей раз он полностью парализован. Следующие два года человек проводит в больницах, но врачи помочь ничем не могут. Уолтер Саммерфилд скончался в 1932 году.

Но на этом его удивительная история не заканчивается. В 1936 году, ровно через шесть лет после третьего удара молнии, очередная гроза проходит над кладбищем Mountain View в Ванкувере. И молния попадает прямо в надгробную плиту усопшего, разбивая её на несколько частей.

Четыре попадания молнии, каждое через шесть лет после предыдущего. Так не бывает, но так было…

Заметим в заключение, что инциденты, связанные с попаданием молний в людей или же в объекты, где люди находились, не так уж и редки – таких случаев примерно 300 миллионов в год, хотя попадания в людей это, скорее, исключение из правил, но случаются, так что при грозе лучше не высовываться на улицу, а если придётся, то все металлические предметы всё же надо убрать, если это возможно. В чистом поле лучше лечь на землю, так как лучше промокнуть и испачкаться, чем притянуть молнию, которая, как правило, ударяет по выделяющимся предметам (отдельно стоящим деревьям, столбам…) Но три и даже четыре удара молнии в одного человека? Это уже или из разряда мистики, или очень уж он Господа чем-то разгневал.