Québec Solidaire предлагает законопроект о регулировании гибридной работы и прав работников на удалёнку

Основные положения законопроекта

Право на гибридную работу:

Законопроект предусматривает, что сотрудники смогут официально запрашивать гибридный формат работы — совмещение работы из дома и в офисе. В настоящее время решение о формате труда полностью зависит от работодателя, который может менять его по своему усмотрению. По мнению трудового критика партии Александра Ледюка, такая ситуация не способствует балансу интересов.

Ограничения и исключения:

Речь не идёт о праве на постоянную удалённую работу. Законопроект предусматривает возможность запрашивать именно гибридный формат, при этом некоторые профессии, требующие обязательного присутствия на рабочем месте (например, медсёстры, водители автобусов), не подпадают под действие закона.

Разрешение споров:

В случае отказа работодателя в предоставлении гибридного формата «по неуважительным причинам» работник сможет подать жалобу в Комиссию по нормам, справедливости, охране труда и безопасности (CNESST). Цель — быстрое разрешение конфликтов, аналогично другим трудовым спорам.

Запрет на удалённый мониторинг:

Законопроект запрещает работодателям использовать программы для дистанционного наблюдения за работниками, работающими из дома. Ледюк отмечает, что постоянный цифровой контроль может считаться домогательством и является плохой управленческой практикой.

Гибридные и удалённые форматы работы стали нормой во время пандемии, но по мере возвращения сотрудников в офисы напряжённость между работодателями и работниками возросла. Со-спикер Québec Solidaire Руба Газаль выразила сожаление по поводу того, что работодатели вновь проявляют нежелание поддерживать удалёнку, что приводит к конфликтам и стремлению к избыточному контролю.

Партия подчёркивает, что чёткие правила необходимы для защиты прав работников, их психического здоровья и баланса между работой и личной жизнью в цифровую эпоху. Законопроект также перекликается с обсуждением в Квебеке права на «отключение» и рисков выгорания, связанных с постоянной доступностью.

Хотя любой депутат может внести законопроект, инициативы оппозиционных партий редко становятся приоритетными для рассмотрения или принятия без поддержки правительства. Дальнейшая судьба документа будет зависеть от позиций других партий и готовности к диалогу.

Законопроект Québec Solidaire отражает актуальные дебаты о будущем труда, правах работников и благополучии на рабочем месте в Квебеке. Инициатива направлена на создание правовой базы для гибридной работы, защиту сотрудников от произвольных решений работодателей и запрет навязчивого цифрового контроля — вопросов, которые приобрели особую значимость в постпандемийную эпоху.