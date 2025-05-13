Юная гениальная студентка из Ирана вынуждена покинуть Канаду из-за высокой оплаты и угрозы безопасности

15-летняя Саре Саеди, одарённой студентке из Ирана, возможно, придётся оставить учёбу в Университете Конкордия в Монреале и вернуться на родину из-за высоких сборов для иностранных студентов в Квебеке. Несмотря на её выдающиеся академические и личные достижения — окончание школы в 13 лет, знание пяти языков, успехи в музыке, спорте и шахматах — будущее Сары в Канаде оказалось под угрозой из-за невозможности оплатить университетские сборы и получить необходимые документы для продолжения обучения.

В последние годы власти Квебека значительно повысили стоимость обучения для иностранных студентов, особенно в англоязычных университетах, таких как Конкордия. Теперь иностранцам необходимо платить минимум 20 000 канадских долларов в год, в то время как для жителей Квебека эта сумма составляет около 3 500 долларов. Новая политика, призванная сохранить французский характер провинции, уже привела к снижению числа иностранных студентов и вызвала критику со стороны университетов, которые опасаются за свою репутацию и разнообразие студенческой среды.

Чтобы сохранить разрешение на учёбу в Квебеке, иностранные студенты должны доказать наличие достаточных средств для оплаты обучения и проживания. Из-за задолженности по оплате Саре не удаётся получить необходимые документы для продолжения учёбы и пребывания в Канаде. Новые требования и ограничения для иностранных студентов в Квебеке также усложняют ситуацию, хотя пока они в большей степени касаются колледжей и профессиональных программ, чем университетов.

Сара серьёзно опасается возвращения в Иран, отмечая, что там её таланты и способности не признаются, а положение женщин остаётся крайне уязвимым. В интервью CTV News она рассказала, что уехала из Ирана именно потому, что хотела быть признанной и оценённой, а возвращение на родину может быть опасным для неё как для молодой женщины и активной студентки. Её опекун подчеркивает, что в случае возвращения Сару могут ожидать строгий контроль и допросы со стороны властей.

Эти опасения подтверждаются недавними событиями в Иране: после протестов, вызванных смертью Махсы Амини в 2022 году, власти усилили давление на студентов, особенно на девушек, проявляющих самостоятельность и активность. Женщины-студентки сталкиваются с усиленным надзором, дисциплинарными мерами и даже отчислениями за малейшее проявление несогласия. Дополнительные ограничения, введённые законом о скромности и хиджабе, ещё больше осложняют доступ женщин к образованию и свободе самовыражения.

История Сары Саеди — яркий пример того, как пересечение роста стоимости образования, иммиграционной политики и вопросов прав человека влияет на судьбы одарённых студентов. Несмотря на выдающиеся успехи — высший средний балл и статус самой молодой студентки на программе, — её будущее в Канаде оказалось под угрозой из-за финансовых и бюрократических препятствий. Возвращение в Иран может не только поставить под угрозу её безопасность, но и лишить возможности реализовать научный и личный потенциал. Случай Сары подчёркивает важность поддержки талантливых иностранных студентов, особенно женщин, стремящихся к знаниям в условиях ограничений и опасностей на родине.

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