Всплеск заболеваемости туберкулёзом и сифилисом в Монреале в 2024 году

В 2024 году в Монреале зафиксирован тревожный рост числа случаев туберкулёза и сифилиса, сообщает Департамент общественного здравоохранения города. По данным нового эпидемиологического отчёта, количество новых случаев туберкулёза увеличилось на 53% по сравнению со средним показателем предыдущего десятилетия. Такая динамика вызывает обеспокоенность специалистов и требует повышенного внимания со стороны медицинских и социальных служб.

Почему туберкулёз остаётся опасным

Туберкулёз считается одной из самых сложных инфекций для системы здравоохранения. Болезнь легко передаётся воздушно-капельным путём, может приводить к тяжёлым осложнениям и требует длительного, комплексного лечения. Несмотря на то что в целом по Канаде уровень активного туберкулёза остаётся относительно низким, заболевание по-прежнему непропорционально часто встречается среди определённых групп населения — коренных народов Канады и людей, прибывших из регионов с высокой распространённостью этой инфекции.

Причины роста заболеваемости

Согласно отчёту, в 2023 и 2024 годах увеличение числа случаев туберкулёза наблюдается не только в Монреале, но и в других регионах Северной Америки и мира. Эксперты связывают это с последствиями пандемии COVID-19, когда многие профилактические и диагностические программы были приостановлены или сокращены. В Монреале около 90% новых случаев выявлены у людей, заразившихся до приезда в Канаду, преимущественно среди иммигрантов и беженцев из эндемичных стран.

Социальные и медицинские вызовы

Туберкулёз тесно связан с социально-экономическими условиями и чаще встречается среди уязвимых групп населения. Врачи подчёркивают, что для эффективного контроля ситуации необходимы меры по раннему выявлению, отслеживанию контактов, профилактике и своевременному лечению. Особое внимание уделяется просвещению населения и поддержке мигрантов, которые могут не знать о рисках и симптомах заболевания.

Рост сифилиса

Помимо туберкулёза, в Монреале также отмечен рост заболеваемости сифилисом. Это ещё одно инфекционное заболевание, требующее системного подхода к профилактике, диагностике и лечению, особенно среди молодых людей и уязвимых групп.

Заключение

Всплеск заболеваемости туберкулёзом и сифилисом в Монреале — тревожный сигнал для системы здравоохранения и общества в целом. Специалисты призывают не игнорировать проблему, инвестировать в профилактику, раннюю диагностику и просвещение, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасных инфекций. Только совместные усилия медицинских служб, властей и самих жителей помогут справиться с этой угрозой и защитить здоровье горожан.

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