Марк Карни: Вопрос о присоединении Канады к США не обсуждался с Дональдом Трампом

Премьер-министр Канады Марк Карни опроверг слухи о том, что в ходе его недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос о возможном вхождении Канады в состав Соединённых Штатов. Об этом глава канадского правительства заявил на пресс-конференции 2 мая, подчеркнув, что подобная тема не поднималась во время беседы, состоявшейся 29 апреля.

В последние недели отношения между Оттавой и Вашингтоном остаются напряжёнными. Это связано как с введением новых торговых пошлин со стороны США, так и с серией резонансных заявлений Дональда Трампа о желании видеть Канаду 51-м штатом Америки. Американский министр торговли Говард Латник также высказывал мнение, что молодёжь Канады поддержала бы интеграцию с США. Ранее Трамп называл бывшего премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада», а сам Трюдо не исключал длительного периода сложных отношений с американской администрацией.

По словам Марка Карни, его беседа с Трампом была «конструктивной» и касалась исключительно вопросов двустороннего сотрудничества, торговли и подготовки к личной встрече, которая запланирована на следующую неделю в Вашингтоне. «Мы встречаемся как главы суверенных государств. Переговоры будут вестись исключительно в интересах Канады», — подчеркнул премьер-министр.

В официальном заявлении офиса Карни также отмечается, что обе стороны подтвердили важность партнёрства между независимыми странами и намерены продолжать диалог, несмотря на существующие разногласия.

Особое значение в нынешней ситуации приобретает предстоящий визит короля Великобритании Карла III, который в конце мая лично откроет новый парламент Канады. Марк Карни подчеркнул, что этот визит «чётко подчеркивает суверенитет Канады» и её независимость на фоне внешнего давления.

Премьер-министр также отметил, что прежняя модель отношений с Вашингтоном, основанная на глубокой интеграции, завершилась. Теперь Канада будет выстраивать сотрудничество с США на новых, более прагматичных и жёстких условиях, отстаивая национальные интересы.

Несмотря на резкие заявления Дональда Трампа о будущем Канады, официальные контакты между двумя странами строятся исключительно на принципах суверенитета и взаимного уважения. Вопрос о возможном присоединении Канады к США не обсуждается ни на каком уровне, а Оттава демонстрирует твёрдую позицию в защите своей независимости.

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