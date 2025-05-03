Дональд Трамп объявляет новые памятные даты: попытка переосмысления исторической памяти в США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой официально объявить 8 мая Днём победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днём победы в Первой мировой войне. В своём заявлении Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты внесли решающий вклад в исход обеих мировых войн, и выразил недовольство тем, что в стране не уделяется должного внимания этим историческим событиям. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для обсуждения роли исторической памяти в современной американской политике.

Традиционно 8 мая в Европе и ряде стран мира отмечается как День Победы в Европе (VE Day) — день капитуляции нацистской Германии и окончания боевых действий на Европейском театре Второй мировой войны. Акт капитуляции был подписан тогда, когда в Европе было еще 8 мая. В США эта дата является памятной, но не федеральным праздником. Основное внимание уделяется Дню памяти (Memorial Day) в конце мая и Дню ветеранов (Veterans Day) 11 ноября, который изначально был приурочен к окончанию Первой мировой войны, но со временем стал днём чествования всех ветеранов американских вооружённых сил. Однако в США до сих пор не существовало федерального праздника, посвящённого именно победе во Второй мировой войне.

В своём обращении Дональд Трамп заявил, что «пришло время снова начать праздновать победы», подчеркнув, что США сделали для победы во Второй мировой войне «больше, чем любая другая страна». По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству. Трамп выразил недовольство тем, что в стране нет лидеров, способных организовать подобные празднования, и связал это с утратой национального духа.

Он объявил о переименовании 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День победы в Первой мировой войне, призвав вернуть этим датам статус национальных праздников. Кроме того, стало известно о планах провести 14 июня в Вашингтоне военный парад — в день основания американской армии и день рождения самого Трампа.

Заявление Трампа вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, многие ветераны и патриотические организации поддержали инициативу, считая, что подобные даты должны напоминать обществу о подвигах предков и объединять нацию. С другой стороны, историки и часть общественности отмечают, что вклад в победу во Второй мировой войне был коллективным — и союзников, и народов, понёсших огромные жертвы, и что попытки приписать решающую роль исключительно США не соответствуют историческим фактам.

Насколько успешной окажется эта инициатива, покажет реакция общества, политиков и ветеранов. Ясно одно: вопросы исторической памяти остаются актуальными и в XXI веке, а их трактовка напрямую влияет на общественное настроение и политический климат в стране.

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