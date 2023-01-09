История выдающегося ювелира Tiffany&Co Жана Шлюмберже

В один прекрасный день Жан Шлюмберже принес синюю бархатную шкатулку в свою студию в магазине «Тиффани» на Пятой Авеню, где в предвкушении собрались его помощники и коллеги, жаждущие взглянуть на новое творение мастера.

На рассвете на Пятой Авеню в Нью-Йорке тихо. Такси останавливается перед бутиком «Тиффани» и из него выходит Холли Голайтли. На ней изысканное черное платье-футляр и жемчужное ожерелье, а в руках бумажный пакет с круассанами и стаканчик кофе. Она направляется в витрине магазина и завтракает, любуясь роскошными драгоценностями. Это утро одно из тех, когда Холли ищет спасения от черной тоски у «Тиффани». Там, где все чинно и благородно, где столько добрых, хорошо одетых людей и где не может случиться ничего плохого. Легендарный фильм «Завтрак у Тиффани» вышел на экраны в 1961 году, как раз тогда, когда в «Тиффани» началась эпоха Жана Шлюмберже – выдающегося ювелира, с которым связана одна из ярких страниц в истории компании. На рубеже 1940-х – 1950-х годов «Тиффани» отмечали снижение интереса к собственным изделиям, особенно со стороны молодежи, а украшения Шлюмберже, у которого в то время была своя ювелирная фирма, имели огромный успех.

К 1955 году их носили графиня Мона фон Бисмарк, редактор модного журнала Harper’s Bazaar Диана Вриланд, светская львица Бейб Пейли, входившая в близкий круг Трумена Капоте и ставшая одним из прототипов Холли Голайтли, актриса Грета Гарбо и др. Именно поэтому в 1956 году руководитель «Тиффани» Уолтер Ховинг пригашает Жана Шлюмберже занять должность вице-президента и дает ему полную свободу самовыражения и неограниченный доступ к драгоценным и полудрагоценным камням ювелирной фирмы. 1960-е и 1970-е были временем экспериментов, эклектики, смешения haute couture и prêt-à-porter. И Шлюмберже со своей бурной фантазией, не иссякающими идеями и жаждой творить невозможное оказался актуален, как никогда. Его украшения броские и яркие, часто крупные и всегда впечатляющие тем, как автору удавалось находить интересные сочетания камней и придумывать сложные формы, при этом не лишая украшения гармонии и изысканности. Они были идеальны, чтобы дополнить популярные в то время простые однотонные наряды, как, например, черное платье Живанши из «Завтрака у Тиффани» или лаконичные костюмы Джеки Кеннеди.

Кстати, во время рекламной кампании фильма «Завтрак у Тиффани», Одри Хепберн появляется в колье фирмы «Тиффани», созданном именно Жаном Шлюмберже. Оно состояло из драгоценных бриллиантовых лент, а в центре был помещен легендарный желтый бриллиант весом 128,54 карата. Этот бриллиант был найден в 1877 году в Южной Африке и на протяжении почти 150 лет является главным сокровищем ювелирной фирмы и одним из самых больших желтых бриллиантов в мире. «Тиффани» берегут бриллиант, как зеницу ока (хотя однажды даже пытались его продать, но никто не купил) и лишь немногие удостаиваются чести носить его. А до 1957 года, когда состоялся публичный дебют камня, он и вовсе лежал в хранилище. Затем уже Жан Шлюмберже придумал для него это колье из бриллиантовых лент. Колье было одной из первых работ Шлюмберже в качестве сотрудника «Тиффани», что укрепило позиции мастера в ювелирной компании.

Позднее в 1976 году Шлюмберже превратил бриллиант в брошь «Птица на камне», сделав для него булавку в виде птички из золота, платины и бриллиантов. К тому моменту броши «Птица на камне» считались культовыми украшениями «Тиффани». А началась их история одиннадцатью годами ранее, в 1965 году.

В один прекрасный день Жан Шлюмберже принес синюю бархатную шкатулку в свою студию в магазине «Тиффани» на Пятой Авеню, где в предвкушении собрались его помощники и коллеги, жаждущие взглянуть на новое творение мастера. Известный модный критик и журналист Юджиния Шеппард была среди помощников ювелира и так описала этот момент: «Он был одет в свой темно-синий хлопковый рабочий пиджак от Баленсиаги, точно такой же, как у самого Кристобаля. Когда он сел и открыл крышку синей бархатной коробочки, все улыбнулись. А одна женщина, заглянув внутрь, засмеялась». Что их рассмешило? Да просто взору помощников Шлюмберже предстала маленькая и очень нахальная птичка, восседающая на огромном камне.

Несколько недель спустя, президент «Тиффани» увидев брошь тоже громко расхохотался, на что Шлюмберже сказал ему: «По какой-то причине эта брошь всех забавляет. Но она не смешная, а именно забавная. Тут ведь очень тонкая грань и смешные вещи я ненавижу, потому что ювелирные изделия – это не шутки». Очевидно, произведенный эффект удовлетворил и Шлюмберже и «Тиффани», брошь стала невероятно популярной и воспроизводилась с самыми разными камнями – цитрином, аквамарином, аметистом, ляпис-лазурью, турмалином и главным сокровищем «Тиффани», желтым бриллиантом, о котором говорилось выше. Любопытно, что в ювелирном деле Шлюмберже был самоучкой, профессионального образования в этой области он не имел, однако был превосходным рисовальщиком, способным изобразить все, что рождалось в его воображении. Именно с рисунка все его украшения и начинались. Сначала он тушью рисовал эскиз на тонкой гладкой кальке, затем покрывал набросок гуашью, придавая мягкие текучие формы своим изделиям.

Более всего Шлюмберже вдохновляли природные мотивы – цветы и растения, животные, птицы, океан и его жители, за которыми он с большим интересом наблюдал в своих путешествиях по Бали, Индии, Тайланду и Карибскому бассейну. Именно там, в его доме в острове Гваделупа, и были созданы многие из экзотических украшений Шлюмберже, в том числе броши «Райская птица», «Попугай», «Король морских коньков», «Медуза» и т.д. Изумительная брошь «Дельфин» тоже является одним из культовых украшений Шлюмберже и популярность ей принесла икона кинематографа XX века – Элизабет Тейлор. Брошь она получила в подарок от супруга Ричарда Бертона 11 августа 1964 года по случаю премьеры фильма «Ночь игуаны» (сегодня ее брошь так и называется брошь «Ночь Игуаны»).

В 2011 году Аукционный дом Christie’s продал ее за рекордные 116 миллионов долларов и эту сумму не побил с тех пор ни один ювелирный аукцион Christie’s. Сама брошь «Дельфин» обошлась новому владельцу в один миллион двести тысяч долларов, при средней стоимости в сто тысяч. Согласно информации, озвученной в документальном фильме о ювелирной компании «Тиффани», на сегодняшний день в мире существует всего 11 «Дельфинов». В коллекции Элизабет Тейлор было еще два украшения Шлюмберже на морскую тематику – это «Морской цветок» с сапфирами и бриллиантами, созданный в 1956 году и сапфировые серьги с морскими звездами.

Одной из характерных черт дизайнов Жана Шлюмберже было использование возрожденной техники эмалирования XVIII века – paillonné. Эта очень трудоемкая техника, представляющая собой многослойное нанесение эмали на тонкие листы 18-каратной золотой фольги. Полупрозрачная цветная эмаль последовательно наносится и обжигается до 60 раз, благодаря чему изделия получают богатые оттенки с необычайной глубиной цвета. В такой технике Шлюмберже создал серию ярких браслетов, которые стали называть «Браслеты Джеки», так как их буквально обожала супруга президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Свой первый браслет она приобрела в 1962 году и с этого момеета начала их коллекционировать, сделав этот аксессуар частью своего стиля. А свое первое украшение авторства Шлюмберже Джеки получила в 1960 году, как подарок от супруга на рождение их сына Джона Кеннеди-Младшего – это была элегантная брошь «Два фрукта» из золота, бриллиантов и рубинов.

Ювелирная фирма «Тиффани» очень высоко ценила Шлюмберже – он стал одним из четырех легендарных дизайнеров, чье имя указано рядом с названием компании на каждом ювелиром изделии его авторства. «Почему ваши украшения не похожи на все остальные? Какие приемы вы используете, в чем секрет?» – спросил однажды Жана Шлюмберже журналист. Мастер ответил: «В ювелирном деле все зависит от художественного замысла. Если воплощение идеи возможно, готовое украшение непременно превзойдет свою графическую форму. Мы, как и все, используем те же технические приемы, как и все прибегаем к помощи мастеров, обладающих стандартным образованием в области ювелирного искусства. Разница лишь в том, что мы просим мастеров сделать то, что на первый взгляд кажется невозможным. Приходится пробовать, экспериментировать, и уже сам процесс работы захватывает и вдохновляет».