В Квебеке школьники протестуют против полного запрета мобильных телефонов в школах

С осени 2025 года в школах Квебека вступает в силу полный запрет на использование мобильных телефонов в течение всего учебного дня. Это решение, принятое правительством провинции, вызвало волну недовольства среди учеников и стало причиной акций протеста.

Министерство образования Квебека заявляет, что запрет направлен на улучшение учебной атмосферы, снижение отвлекающих факторов и развитие навыков общения среди молодежи. По словам чиновников, смартфоны мешают сосредоточиться на уроках, становятся причиной конфликтов и способствуют зависимости от гаджетов. Исключения будут делаться только для медицинских случаев, учебных целей по решению учителя и поддержки детей с особыми потребностями.

Многие ученики считают новый запрет несправедливым и чрезмерным. Они отмечают, что телефоны нужны им не только для развлечения, но и для связи с родителями, получения расписания, просмотра оценок и напоминаний. «Если мне нужно позвонить маме, я должна иметь такую возможность», — говорит одна из школьниц.

В социальных сетях, особенно в TikTok, распространяются видео с призывами к забастовке. Школьники планируют бойкотировать занятия и не приходить в школу в знак протеста против запрета. Хэштеги и ролики с лозунгами «Молодёжь вышла на забастовку!» набирают популярность, а движение быстро распространяется по всей провинции.

Школьные администрации предупреждают: пропуски занятий из-за забастовок будут считаться неуважительными, и к учащимся могут быть применены дисциплинарные меры. Министерство образования также отмечает, что бойкот учебы — не лучший способ выразить своё мнение, и призывает школьников к диалогу.

Запрет вызвал оживлённые споры среди родителей, педагогов и экспертов. Одни поддерживают инициативу, считая, что она поможет вернуть внимание детей к учёбе и живому общению. Другие уверены, что полный запрет — слишком жёсткая мера, и выступают за более гибкий подход.

Петиция против запрета уже собрала десятки тысяч подписей, а обсуждение темы не утихает ни в СМИ, ни в социальных сетях.

Введение полного запрета на мобильные телефоны в школах Квебека стало одной из самых обсуждаемых тем среди молодежи и взрослых. Власти настаивают на необходимости меры для блага учеников, однако школьники требуют пересмотра решения и продолжают бороться за своё право на связь и свободу выбора.

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