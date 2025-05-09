В Квебеке предложили ужесточить контроль над продажей Бенадрила после смерти подростка

Бюро коронера Квебека рекомендует ввести дополнительные меры безопасности при продаже популярного противоаллергического препарата Бенадрил (действующее вещество — дифенгидрамин) после расследования смерти 18-летнего юноши в Сен-Маттье-сюр-Ришельё в 2023 году.

Согласно результатам вскрытия, в организме молодого человека была обнаружена смертельная доза дифенгидрамина. Расследование показало, что он приобрёл препарат сразу в нескольких аптеках перед тем, как принять его.

Коронер Винсент Дено пришёл к выводу, что намерения погибшего остались «неопределёнными», однако подчеркнул необходимость усилить контроль за доступом к лекарствам на основе дифенгидрамина. В своём отчёте он отметил противоречие: Бенадрил можно купить без рецепта, тогда как Гравол (также содержащий дифенгидрамин) отпускается только по просьбе фармацевта. «Это очевидное противоречие», — написал Дено.

Орден фармацевтов Квебека отнёсся к рекомендациям серьёзно. По словам президента организации Жан-Франсуа Дезганье, создан специальный комитет, который рассматривает возможность убрать Бенадрил с открытых полок и продавать его только через фармацевта, как это уже делается с Граволом.

Дезганье отметил, что современные фармацевты всё реже рекомендуют Бенадрил из-за его побочных эффектов, таких как сонливость и снижение концентрации. Сейчас существуют более современные и безопасные препараты от аллергии, которые вызывают меньше нежелательных реакций.

Бенадрил и другие препараты на основе дифенгидрамина долгое время свободно продавались в Канаде, несмотря на известные риски передозировки, особенно у детей и подростков. Эксперты и профессиональные организации всё чаще советуют использовать более современные антигистаминные средства.

Власти Квебека рассматривают возможность ужесточения доступа к Бенадрилу, а также проведение информационных кампаний о рисках неправильного применения препарата.

Смерть подростка вновь подняла вопрос о безопасности безрецептурных препаратов и необходимости пересмотра правил их продажи. В ближайшее время комитет фармацевтов примет решение о возможном перемещении Бенадрила за прилавок и внедрении дополнительных протоколов безопасности. Эксперты также призывают родителей и самих подростков быть внимательнее к выбору и дозировке лекарств.

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