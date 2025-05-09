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Новости В Квебеке предложили ужесточить контроль над продажей Бенадрила после смерти подростка
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В Квебеке предложили ужесточить контроль над продажей Бенадрила после смерти подростка

Степан Артемьевский Май 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 32 Просмотров

Бюро коронера Квебека рекомендует ввести дополнительные меры безопасности при продаже популярного противоаллергического препарата Бенадрил (действующее вещество — дифенгидрамин) после расследования смерти 18-летнего юноши в Сен-Маттье-сюр-Ришельё в 2023 году.

Согласно результатам вскрытия, в организме молодого человека была обнаружена смертельная доза дифенгидрамина. Расследование показало, что он приобрёл препарат сразу в нескольких аптеках перед тем, как принять его.

Коронер Винсент Дено пришёл к выводу, что намерения погибшего остались «неопределёнными», однако подчеркнул необходимость усилить контроль за доступом к лекарствам на основе дифенгидрамина. В своём отчёте он отметил противоречие: Бенадрил можно купить без рецепта, тогда как Гравол (также содержащий дифенгидрамин) отпускается только по просьбе фармацевта. «Это очевидное противоречие», — написал Дено.

Орден фармацевтов Квебека отнёсся к рекомендациям серьёзно. По словам президента организации Жан-Франсуа Дезганье, создан специальный комитет, который рассматривает возможность убрать Бенадрил с открытых полок и продавать его только через фармацевта, как это уже делается с Граволом.

Дезганье отметил, что современные фармацевты всё реже рекомендуют Бенадрил из-за его побочных эффектов, таких как сонливость и снижение концентрации. Сейчас существуют более современные и безопасные препараты от аллергии, которые вызывают меньше нежелательных реакций.

Бенадрил и другие препараты на основе дифенгидрамина долгое время свободно продавались в Канаде, несмотря на известные риски передозировки, особенно у детей и подростков. Эксперты и профессиональные организации всё чаще советуют использовать более современные антигистаминные средства.

Власти Квебека рассматривают возможность ужесточения доступа к Бенадрилу, а также проведение информационных кампаний о рисках неправильного применения препарата.

Смерть подростка вновь подняла вопрос о безопасности безрецептурных препаратов и необходимости пересмотра правил их продажи. В ближайшее время комитет фармацевтов примет решение о возможном перемещении Бенадрила за прилавок и внедрении дополнительных протоколов безопасности. Эксперты также призывают родителей и самих подростков быть внимательнее к выбору и дозировке лекарств.

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