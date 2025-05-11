В Квебеке одобрен коллективный иск против полиции за расовый профайлинг при остановках водителей

Суть иска

Истцом выступает Папа Ндианко Гейе, который утверждает, что был остановлен полицией в Лонгёе в марте 2021 года, когда ехал на своём белом Audi, не совершая никаких нарушений. По словам Гейе, полицейский сначала заявил, что он превысил скорость, однако быстро стал агрессивным и вызвал подкрепление. Через несколько дней Гейе обратился в участок, чтобы узнать причину остановки, но ему сообщили, что никаких записей об этом инциденте нет. Позже он получил по почте три штрафа, включая один за превышение скорости. Истец считает, что остановка была произведена без реальных оснований и была проявлением расового профайлинга.

Кого касается коллективный иск

Гейе представляет «любого представителя расовых меньшинств, который стал жертвой расового профайлинга во время полицейской остановки за рулём без оснований подозревать совершение правонарушения со стороны полиции одного из указанных городов или провинциальной полиции Квебека с 23 мая 2019 года».

Значение решения суда

Судья Пише отметила, что «данное ходатайство никак нельзя назвать безосновательным», и дала разрешение на дальнейшее рассмотрение дела. Иск предусматривает компенсацию за психологический, материальный и профессиональный ущерб, а также за подорванное доверие к полиции и правосудию.

Контекст

Этот коллективный иск стал очередным шагом в череде судебных процессов в Квебеке, где уже были признаны случаи системного расового профайлинга в деятельности полиции. Ранее суды признавали неконституционными случайные остановки без обоснованных подозрений, отмечая, что темнокожие, коренные народы и другие представители меньшинств подвергаются таким проверкам непропорционально часто.

Если коллективный иск будет удовлетворён, тысячи людей по всему Квебеку смогут рассчитывать на компенсацию за случаи расового профайлинга со стороны полиции.