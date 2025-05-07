Онлайн-платформа Ubee продолжит работу: суд Квебека отклонил иск конкурентов

Семья Аббатиелло, основатели онлайн-платформы недвижимости Ubee, одержала важную победу в суде: согласно решению Верховного суда Квебека, сервис может продолжать своё развитие и деятельность на рынке. Это решение стало ответом на попытки конкурентов — платформ Centris и DuProprio — заблокировать запуск Ubee через судебный запрет.

В феврале 2024 года владельцы DuProprio (Desjardins) и Ассоциация профессиональных риэлторов Квебека (APCIQ), управляющая платформой Centris, обратились в суд с требованием выдать временный запрет на запуск Ubee, который был намечен на 1 марта. Истцы утверждали, что новая платформа представляет собой «недобросовестную угрозу» и нарушает их интеллектуальную собственность, опасаясь, что Ubee будет использовать их базы данных без разрешения.

Решение суда и аргументы сторон

Суд отклонил требование о запрете, позволив Ubee продолжить работу. В решении отмечается, что платформа предлагает современное и легитимное решение для пользователей рынка недвижимости Квебека. Судья подчеркнул важность инноваций и новых технологий, которые способствуют развитию сектора и повышают конкуренцию.

Семья Аббатиелло заявляет, что их цель — сделать рынок недвижимости более открытым, прозрачным и выгодным для потребителей. Ubee позволяет продавцам бесплатно размещать свои объекты и получать предложения по фиксированной цене от риэлторов и других профессионалов (нотариусов, оценщиков, страховщиков и др.), что способствует конкуренции и снижению стоимости услуг.

Новые возможности для пользователей

Платформа Ubee предоставляет пользователям возможность сравнивать услуги и цены профессионалов, читать отзывы клиентов и видеть все доступные объекты недвижимости на одном сайте. Среди преимуществ — расширенные фильтры поиска, улучшенный визуальный интерфейс и прозрачность информации о комиссиях и услугах.

Семья Аббатиелло считает, что их проект станет настоящей революцией на рынке, который долгое время был закрытым и контролировался ограниченным числом крупных игроков. По их мнению, появление Ubee позволит покупателям и продавцам экономить деньги, а также выбирать наиболее подходящие условия сотрудничества.

Значение решения

Решение Верховного суда Квебека открывает путь для дальнейшего развития Ubee и может стать прецедентом для появления новых инновационных сервисов в сфере недвижимости. Это важный шаг к увеличению конкуренции, прозрачности и выбору для всех участников рынка — как для продавцов, так и для покупателей.

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