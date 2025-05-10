Университет Макгилла отменил ограничения на количество билетов на выпускную церемонию

Университет Макгилла пересмотрел своё решение сократить количество бесплатных билетов для гостей на выпускную церемонию этого года после волны недовольства со стороны выпускников и их семей. Изначально руководство вуза объявило, что каждый студент сможет получить только два бесплатных билета, а за каждый дополнительный билет придётся заплатить 25 долларов.

Это стало резким изменением по сравнению с традиционными четырьмя бесплатными билетами на выпускника и вызвало бурю негодования среди студентов.

Причиной изменений стала вынужденная смена площадки: вместо привычного Bell Centre церемония в этом году пройдёт в Tomlinson Fieldhouse — более компактном помещении. Внезапное нововведение вызвало волну жалоб, петиция против решения собрала более 1 100 подписей, а многие студенты обратились к администрации и в СМИ. Помимо вопросов с билетами, выпускники также выразили обеспокоенность по поводу температуры и комфорта в новом зале.

В ответ на критику университет публично извинился и объявил о возвращении прежних правил: каждый выпускник снова сможет пригласить четырёх гостей бесплатно, а плата за билеты отменяется. В письме студентам временно исполняющая обязанности проректора Анджела Кэмпбелл признала, что ситуация была плохо организована:

«Мне искренне жаль, что спешка с адаптацией к смене площадки негативно сказалась на стольких из вас. Пожалуйста, знайте, что мы прилагаем все усилия для решения возникших проблем».

Для повышения комфорта гостей университет установит временную систему охлаждения воздуха в Fieldhouse и добавит дополнительные вечерние церемонии 28 и 29 мая, чтобы все выпускники смогли отпраздновать важное событие вместе с близкими. Также планируется праздничное оформление зала и организация прямой трансляции для тех, кто не сможет присутствовать лично.

Руководство университета подчеркнуло, что несмотря на финансовые и организационные трудности, оно стремится сделать выпускной запоминающимся и доступным для всех студентов. Билеты по-прежнему нужно будет бронировать, но теперь каждый выпускник сможет пригласить до четырёх гостей бесплатно.

Весенние выпускные церемонии Университета Макгилла пройдут с 27 мая по 4 июня в Tomlinson Fieldhouse.

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