После сокращения финансирования YES: организация Inicio становится опорой для англоязычных

На фоне недавнего сокращения финансирования со стороны Министерства занятости Квебека, из-за которого организация YES Employment + Entrepreneurship лишилась поддержки, на первый план выходит новая инициатива для англоязычных жителей Монреаля. Организация Inicio, базирующаяся на Западном острове, расширяет свою деятельность, чтобы стать важным ресурсом для англо- и аллофонов, сталкивающихся с трудностями на рынке труда провинции.

В последние годы англоязычные и многоязычные жители Квебека сталкиваются с особыми барьерами при поиске работы, особенно в условиях, когда знание французского языка становится всё более обязательным. После сокращения программ YES многие молодые специалисты и недавние иммигранты остались без привычной поддержки. Именно здесь на помощь приходит Inicio.

«Наша миссия — дать англоязычным и тем, для кого английский — второй язык, необходимые навыки и уверенность для успешной интеграции в современный рынок труда», — отметил президент и генеральный директор Inicio Алистер Прайс. Организация предлагает комплексные программы подготовки к трудоустройству, адаптированные специально для англоязычных соискателей, которые хотят построить карьеру в Квебеке.

В числе программ — развитие цифровых навыков, подготовка резюме и сопроводительных писем, тренинги по прохождению собеседований, а также курсы французского языка. Особое внимание уделяется развитию уверенности в себе и преодолению психологических барьеров, связанных с интеграцией в новую языковую и культурную среду.

Сокращение поддержки YES Montreal уже привело к закрытию ряда ключевых программ, что особенно болезненно сказалось на уязвимых группах. По данным экспертов, уровень безработицы среди англоязычной молодёжи Монреаля достигает 18,4%, а уровень бедности среди них вдвое выше, чем среди франкоязычных сверстников.

В этих условиях роль организаций, подобных Inicio, становится критически важной для поддержки англоязычного сообщества и успешной интеграции его представителей в экономическую жизнь Квебека.

Inicio становится новым центром поддержки для англоязычных и многоязычных жителей Монреаля, помогая им преодолевать барьеры на рынке труда и находить своё место в обществе. На фоне сокращения государственных программ такие инициативы приобретают особое значение для будущего англоязычного сообщества Квебека.

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