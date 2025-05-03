В Монреале неизвестные открыли огонь по заведению в районе Плато-Мон-Руаяль

В ночь на пятницу в одном из заведений района Плато-Мон-Руаяль в Монреале произошла стрельба. Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), тревожный звонок на номер 911 поступил в 2:45 ночи. Инцидент произошёл на авеню Мон-Руаяль, недалеко от улицы Понтьяк.

По словам представителя полиции Мануэля Кутюра, предварительная информация указывает на то, что по крайней мере один подозреваемый открыл огонь по входной двери заведения, после чего скрылся с места происшествия. Прибывшие на место полицейские обнаружили следы от пуль на двери и гильзы на земле.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. На данный момент задержаний не произведено.

Вокруг заведения был установлен полицейский периметр для проведения следственных действий и сбора улик. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают возможных свидетелей.

Инцидент произошёл на фоне серии недавних случаев стрельбы в Монреале, в том числе по трём другим коммерческим объектам в районе ЛаСаль на этой неделе. Расследование продолжается.

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