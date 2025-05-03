Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Монреале неизвестные открыли огонь по заведению в районе Плато-Мон-Руаяль
https://www.ctvnews.ca/

В Монреале неизвестные открыли огонь по заведению в районе Плато-Мон-Руаяль

Виктория Христова Май 3, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 62 Просмотров

В ночь на пятницу в одном из заведений района Плато-Мон-Руаяль в Монреале произошла стрельба. Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), тревожный звонок на номер 911 поступил в 2:45 ночи. Инцидент произошёл на авеню Мон-Руаяль, недалеко от улицы Понтьяк.

По словам представителя полиции Мануэля Кутюра, предварительная информация указывает на то, что по крайней мере один подозреваемый открыл огонь по входной двери заведения, после чего скрылся с места происшествия. Прибывшие на место полицейские обнаружили следы от пуль на двери и гильзы на земле.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. На данный момент задержаний не произведено.

Вокруг заведения был установлен полицейский периметр для проведения следственных действий и сбора улик. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают возможных свидетелей.

Инцидент произошёл на фоне серии недавних случаев стрельбы в Монреале, в том числе по трём другим коммерческим объектам в районе ЛаСаль на этой неделе. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*