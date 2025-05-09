В Монреале пройдёт ежегодный тест промышленных сирен: как это будет и зачем это нужно

В пятницу утром, 9 мая, жители Монреаля услышат звуки сирен — город проводит ежегодное тестирование системы оповещения о промышленных авариях. Это важная мера, направленная на повышение осведомлённости горожан о возможных рисках и обучение правильному поведению в случае утечки токсичных веществ.

В Монреале расположены девять промышленных предприятий, на которых установлены специальные сирены. Они предназначены для того, чтобы в случае серьёзной аварии быстро предупредить жителей близлежащих районов об опасности. Ежегодное тестирование позволяет проверить исправность системы и напомнить населению о правилах безопасности.

Тест сирен будет проходить поэтапно с 8:30 до 12:00, чтобы жители разных районов могли чётко услышать сигнал и не спутать его с реальной тревогой. Вот расписание включения сирен на каждом из предприятий:

8:30 – 8:50 — Produits Suncor Énergie (завод по производству серы)

8:50 – 9:10 — Dural – Multibond

9:10 – 9:40 — Saputo Produits laitiers Canada, Сен-Лоран

9:40 – 10:00 — Agropur Coopérative

10:20 – 10:40 — Lactalis Canada

10:40 – 11:00 — La Brasserie Labatt

11:00 – 11:20 — Saputo Produits laitiers Canada, Сен-Леонар

11:20 – 11:40 — Bœuf Mérite-Metro Richelieu

11:40 – 12:00 — Les entreposages frigorifiques Total

Каждая сирена будет звучать примерно три минуты и иметь характерный восходящий и нисходящий тон.

Во время теста никаких действий предпринимать не нужно — это всего лишь проверка. Однако важно помнить, что в случае реальной аварии необходимо:

Зайти в ближайшее здание и закрыть окна, двери, вентиляцию.

Не выходить на улицу и не пытаться самостоятельно забрать детей из школ — они в безопасности под присмотром персонала.

Следить за официальными сообщениями по радио, телевидению или в интернете.

Не перегружать телефонные линии, чтобы они были свободны для экстренных служб.

Такие тесты помогают жителям не паниковать при неожиданном звуке сирены и знать, как действовать в экстренной ситуации. Администрации школ и детских садов в зонах риска заранее проинструктированы и готовы обеспечить безопасность детей.

Проведение ежегодного теста сирен — важная часть системы безопасности Монреаля. Это позволяет своевременно выявлять неисправности, повышать уровень готовности населения и, в случае реальной угрозы, спасать жизни. Городские власти призывают всех жителей отнестись к тесту с пониманием и помнить о простых правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

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