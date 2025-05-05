Велошлемы в Квебеке: обязательство или личный выбор?

С наступлением весны и потеплением всё больше жителей Монреаля и других городов Квебека садятся на велосипеды. При этом вопрос о необходимости обязательного ношения шлема остаётся предметом горячих споров среди экспертов, врачей и самих велосипедистов.

Доминик Руссель, опытный велосипедист, недавно попал в опасную ситуацию — его сбила открывающаяся дверь автомобиля.

«Я влетел в окно, прокатился по асфальту, но тут же встал — адреналин зашкаливал!» — вспоминает он. По словам Русселя, именно шлем уберёг его от тяжёлых травм головы.

В Квебеке для взрослых велосипедистов шлем не обязателен — это лишь рекомендация. Исключение составляют дети до 12 лет и водители электровелосипедов. В некоторых других провинциях Канады, например в Британской Колумбии и Новой Шотландии, шлем обязателен для всех.

За обязательное ношение шлема:

Лиан Франсблоу, координатор травматологической службы Детской больницы Монреаля, убеждена, что шлем должен быть обязательным для всех:

«Травму мозга может получить и 15-летний, и 25-летний, и любой взрослый. Последствия могут остаться на всю жизнь. Многие тяжёлые травмы можно было бы предотвратить, если бы человек был в шлеме».

Против обязательного шлема:

Жан-Франсуа Рёо, президент ассоциации Vélo Québec, всегда ездит в шлеме, но считает, что делать это обязательным по закону не стоит:

«Мы рекомендуем носить шлем, но не хотим, чтобы это было требованием закона. Там, где шлем становится обязательным, люди начинают меньше ездить на велосипеде, опасаясь штрафов или неудобств».

Исследования показывают, что введение обязательного ношения шлема действительно может привести к снижению числа велосипедистов, что негативно сказывается на общей физической активности населения.

Несмотря на разногласия, обе стороны сходятся во мнении: безопасность — прежде всего. И Франсблоу, и Рёо надеются, что семьи примут правильное решение и будут использовать шлемы независимо от того, что предписывает закон.

В Квебеке ношение велошлема остаётся делом личного выбора для взрослых, однако врачи и общественные организации настоятельно рекомендуют его использовать. Главное — заботиться о своей безопасности и подавать пример детям, ведь последствия травмы головы могут быть необратимыми.

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