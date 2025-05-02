Квебек вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах

Министр образования Бернар Дренвиль пояснил, что эта мера направлена на то, чтобы стимулировать живое общение между учениками и помочь предотвратить кибербуллинг. «Будет больше концентрации, меньше отвлечений, меньше травли, больше общения — ученики будут разговаривать друг с другом, а не сидеть в телефонах», — отметил Дренвиль, ссылаясь на данные о пользе сокращения экранного времени для благополучия и успеваемости детей.

С января 2024 года в Квебеке уже действовал запрет на использование телефонов во время уроков, за некоторыми исключениями для образовательных или медицинских нужд. Новый запрет распространяется на весь учебный день и всю территорию школы. Каждое учебное заведение само определит, как будет контролировать соблюдение запрета, при этом сохранятся исключения для учеников с особыми потребностями. Также школы разработают процедуры, чтобы родители могли связаться с детьми в экстренных случаях.

Инициатива основана на рекомендации межпартийного парламентского комитета, изучавшего влияние экранного времени и социальных сетей на здоровье молодежи. В промежуточном отчете комитета отмечалось, что мобильные телефоны повсеместно присутствуют в школах, а расширение запрета может снизить уровень отвлеченности, способствовать чтению, живому общению, физической активности и помочь в борьбе с кибербуллингом.

Хотя большинство опрошенных учителей поддерживают запрет, некоторые родительские и молодежные организации выражают обеспокоенность, особенно за более социально изолированных учеников, для которых телефон может быть единственным каналом поддержки. Среди подростков 14–17 лет только около 15% поддержали полный запрет, однако в школах, где такие меры уже действуют, многие ученики со временем стали относиться к ним положительно.

Новая политика Квебека станет одной из самых строгих в Канаде в отношении использования мобильных телефонов в школах. Власти рассчитывают, что это поможет создать более здоровую, сосредоточенную и социально активную образовательную среду.