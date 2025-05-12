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Новости Праздник для мам: рынок Атватер в Монреале оживился в День матери

Праздник для мам: рынок Атватер в Монреале оживился в День матери

Виктория Христова Май 12, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 30 Просмотров

В воскресенье, 11 мая, рынок Атватер в Монреале стал центром притяжения для множества семей, отмечающих День матери. В этот особенный день здесь было особенно многолюдно, а садовый центр рынка пользовался повышенным спросом.

 

Садовый центр Атватера превратился в настоящий оазис весенней красоты и уюта. Посетители выбирали яркие букеты, свежие растения и рассаду, чтобы порадовать своих мам и близких. Многие семьи отметили, что посещение рынка в этот день стало для них традицией, позволяющей совместить приятное с полезным — выбрать подарок и провести время вместе.

Рынок Атватер — одно из самых популярных мест в Монреале, известное своим разнообразием свежих продуктов, цветов и зелени. В День матери здесь царила особая атмосфера радости и заботы. Помимо покупок, многие посетители участвовали в мастер-классах, наслаждались семейными прогулками и отдыхом на свежем воздухе.

Открытый в 1933 году рынок Атватер, выполненный в стиле ар-деко, давно стал символом города и любимым местом для встреч и отдыха жителей Монреаля. Весной рынок особенно красив — прилавки ломятся от изобилия сезонных овощей, фруктов и цветов, создавая праздничное настроение.

Таким образом, День матери на рынке Атватер стал не просто поводом для покупок, а настоящим семейным праздником, наполненным теплом, вниманием и весенней красотой.

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